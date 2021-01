Joakim Andrén i State of sound död – blev 34 år: ”Tragisk olyckshändelse”

Joakim Andrén blev bara 34 år och enligt hans familj orsakades dödsfallet av en olyckshändelse.

På Instagram skriver de:

”Vi har den svåra uppgiften att behöva upplysa om att vår älskade son och bror Joakim har omkommit i en tragisk olyckshändelse nyligen”.

Joakim Andrén spelade tillsammans med Borlängeartisten Victor Norén i gruppen State of sound, som bland annat släppt hitlåtarna Higher love och Wake up where you are.

Han arbetade även som musikproducent och låtskrivare och har samarbetat med flera stora svenska artister, bland andra Andreas Kleerup.