Jesper köpte nedlagd skidbacke – för att jaga drömmen: "Undrar ibland vad fan jag håller på med"

Han möter upp i en gammal Toyota-suv.

– 3 000 kronor gav jag för den. Det bästa köp jag har gjort.

Målargrejerna ligger bak i skuffen, löparkläderna är på. Jesper Lundberg har jäktat från jobbet för att jaga drömmen, likt en arbetarklasshjälte i en Bruce Springsteen-låt.

30-åringen har relativt sent slagit in på löparspåret. För sent?

– Nej, det är både och det där. Det kan vara bra att börja när man är äldre, för det sägs att man har ett visst antal år som elitlöpare. Musklerna klarar inte av belastningen under en längre tid. Börjar man satsa vid 15 har man kanske sin topp när man är 30 år, medan jag kommer att ha min senare.

Vi tar bilen upp på Hunflen i Äppelbo och parkerar utanför Toppstugan, hans senaste förvärv. Från den här platsen, 509 meter över havet, är utsikten betagande. Den gamla slalombacken hade legat i träda i en handfull år när Jesper i fjol köpte anläggningen från Äppelbo AIK.

– Jag tror att många i byn tycker det är bra att något händer med Hunflen, risken är väl att det hade växt igen här annars.

Han äger fyra byggnader nere i dalen, marken runtom samt parkeringen. Markremsan längs skidliften upp mot toppen av Hunflen ingår också i köpet, även om Vansbro kommun står som ägare till marken för själva skidbacken. Adderingen av Toppstugan tar honom ett steg närmare en komplett anläggning för konditionsidrott.

– Jag sprang ofta här långt innan det gick ut på försäljning. Jag har sett potentialen i Hunflen och haft drömmar hela tiden, säger Jesper och fortsätter:

– Det var lite tragiskt att backen lades ner, men det funkade ju inte med de dåliga vintrarna som var och så få som åkte här. Fast nu lever ändå idrotten vidare, för jag har också röjt fram gamla skidspår. Den delen med längdåkningen vill vi fortsätta att utveckla här uppe, även om jag inte har en tanke på att göra pengar på anläggningen. Går den plus minus noll är jag överlycklig.

Jag kände till slut inte att jag gick tillbaka något av den kraft jag lade på klubben och laget.

Visionen är att Hunflenanläggningen ska kunna användas både för träning och tävling. Jesper och flickvännen Sigrid ordnar redan i dag löparkurser på de här markerna, och nybildade Hunflens löparsällskap är föreningen de tävlar för.

– Vi vill ha lägerverksamhet här. För traillöpning (löpning i naturen) är upp- och utförslöpningen man får i Hunflen den perfekta träningen.

– Sen finns det heller inte tävlingar av den här typen här i närheten, så jag vill kunna ordna en tävling om året i Hunflen. Tanken var att det skulle bli av redan i höst, men det blev lite för stressigt att hinna med.

Vid sidan av ett heltidsarbete som målare ska Jesper hinna med sin egen träning, samtidigt som han rustar upp husen i Hunflen och röjer stigar för att skapa den ultimata löparupplevelsen.

– Ibland blir det mycket, men löpningen funkar som en slags terapi för mig. Kommer jag ut och springer kan jag släppa allt annat, och har jag haft en dålig dag är det hur som skönt som helst att häva sig ut och löpa. Jag gör det inte bara för att prestera ett resultat, jag tycker det är skönt att träna.

Ishockey var det som gällde i tonåren, och i 25-årsåldern spelade han fotboll när han valde att skifta fokus. Passande, med tanke på hans fjäderlätta kropp (60 kilo fördelade på 172 centimeter), men inte helt givet.

– Jag var lagkapten i Äppelbo AIK på den tiden, satt i styrelsen och tryckte själv träningskläderna till laget. Jag la ner all min energi och engagemang, men kände till slut att jag inte fick tillbaka något av den kraft jag gav till klubben.

En pigg förstasträcka på Vasastafetten 2014 fick Jesper att definitivt byta lagsport mot individuell idrott. Han kollade igenom resultatlistan, jämförde sin tid med andras – och höjde på ögonbrynen.

– Jag hade tre-fyra löpare före mig på sträckan, och det var såna som löptränat hela livet plus nån skidåkare. Adam Steen var en sån jag sprang jämnt med, eller... Han sprang snarare jämnt med mig för jag har aldrig hört nån flåsa så jäkligt i ett löparspår (skratt).

Den OS-meriterade gångaren Alf Brandt satte sedan Jesper i kontakt med Håkan Eriksson. Malungsorienteraren kom därefter med tips och råd i träningen.

– Jag fick ett upplägg av Håkan med tips på hur jag skulle tänka och träna. Innan dess trodde jag att det bara var att sticka ut och kuta så ofta och så långt som möjligt. Men så är det ju inte alls.

– När man springer distanspass ska det så så sakta att det känns för sakta. Hellre det än för snabbt. Men när man väl ska springa fort ska det gå undan, så det blir mycket intervaller. Det gäller att få kvalitetspass med fart, men för att få nog med volym lär man springa långsamma pass också. Springer man snabbt på alla pass blir man bara skadad.

De vill att man ska synas på sociala medier och så, och jag försöker. Även om jag inte tycker om att promota mig själv.

I början av sin karriär som tävlingslöpare åkte även Jesper på skador, men de senaste två och ett halvt åren har han fått vara frisk.

– Man har alltid känningar av all belastning, så det gäller att inte gasa på när man känner att nåt är på gång. Den som tränar smartast blir bäst, den som tränar mest blir bara skadad.

Många träningspass blir det. Timmarna av frustande slit längs vägarna är otaliga. Likaså stunderna när mjölksyran står honom upp i halsen.

– Rätt ofta frågar jag mig själv vad fan jag håller på med (skratt). Men oftast sätter jag upp ett mål i bakhuvudet och då går det att plåga sig igenom de pass som känns jävligast. När jag har varit ute på ett grispass en svinkall vinterkväll är känslan som skönast efteråt.

Så Jesper fortsätter att knega på. Intervjutillfället är signifikativt – när vi har talat färdigt ska han springa upp och ner för Hunflen i jakt på höjdmeter inför Tour de Fjällmaraton i Åre som inleds i helgen. Där ska han springa sex lopp på åtta dagar, avverka 5 000 höjdmeter och totalt 90 kilometer.

– Visst är det slitigt ibland; som när jag står i åtta timmar mot en solvägg och skrapar färg inför ett hårt intervallpass. Sett till förutsättningarna borde ju elitsatsande konditionsidrottare slå mig i löpning. De flesta skidåkare och orienterare har ju bättre möjligheter än vad jag har.

Men ändå, resultaten är bra nog för att han ska orka fortsätta pressa sig själv. Tidigare i somras vann Jesper Orsakajt'ns 25-kilometerslopp i överlägsen stil, och genom åren har han tävlat i halvmaraton i såväl Florida som Frankfurt och Valencia. Resor som han har betalat ur egen ficka. Någon annan möjlighet finns inte i dagsläget.

– Nej, hur många löpare i Sverige kan fullt ut livnära sig på sin sport? Jag har ingen ekonomisk sponsring, men jag får sportdryck från Enervit och är med i Asics löparcommunity som ger mig utrustning. De vill att man ska synas på sociala medier och så, och jag försöker. Även om jag inte tycker om att promota mig själv.

Frågan är hur den framtida satsningen ser ut. Jesper håller på att bygga en anläggning för traillöpning, men han springer också landsvägslopp och vill gärna prova på även kortare distanser på bana.

– På våren kör jag mycket landsväg, sen fram emot sensommaren dyker det upp roliga terräng- och traillopp jag vill vara med på.

– För att springa bra på längre distanser måste man vara snabb på de korta. Det är en annan sorts fart, och den senaste tiden har jag satsat mycket på fem och tio kilometer. Jag satte personbästa i Valencia med bara fartträning bakom mig. Till slut blir man bekväm i den hastigheten.

Hur ser drömmen ut?

– Jag skulle verkligen vilja vara med på Finnkampen. Det är ett drömmål. Sen är jag sugen att satsa på SM på 5 000 meter, men formmässigt var jag inte där i år. Jag vill gärna göra under femton minuter på landsväg först.

Och därefter?

– Jonas Buud är 45 år och en av världens bästa ultralöpare. Så det är klart att det går att fortsätta med långlopp längre fram. Det är ju egentligen i den grenen det går att vara med i nån slags världselit som svensk löpare, så visst funderar jag på det. Jag har sprungit två sjumilalopp så 100 kilometer är inget som avskräcker.

Men först ska Jesper Lundberg springa intervaller på Hunflen och komma i form till sensommarens terränglopp. Nästa år kan han kanske tävla på hemmaplan, men det är upp till honom själv hur mycket röjningsarbete han hinner med mellan sitt civila yrke och elitträningen.

– Det brukar väl vara så, att man får göra det själv om man vill få något gjort. När ingen håller på med löpning här hemma får jag bryta den vägen på egen hand.