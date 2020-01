Jens Runnberg: Vingklippt, skadskjuten, kringskuren och nästan tomhänt kom ministern till S-dagarna i Mora

Det är välfärden som ger industrin, sade S distriktsordförande Lars Isacsson och nämnde serverhallar i Horndal (det är nog en mycket långsökt förklaring till Googles dalaetablering) och insektsodling i Orsa.

Isacsson konstaterade att det viktigaste under A-dagarna inte bara äger rum i talarstolen, utan även under kaffet, inför festen, under festen och efter festen på fredagskvällen.

Inledningsbudskapet levererades när hundratals fackliga ledare och S-politiker samlades till de traditionella A-dagarna för partiet och facken i Mora i helgen.

Men det finns något paradoxalt i hela arbetarrörelsens organisationssätt, som naturligtvis ingen i salen skulle hålla med om.

S uppger ju sig allierad med industrins motpart i ideal, mål och daglig verksamhet.

Och hur väl fungerar den fackliga integriteten när S-politiker i kommunerna hamnar på båda sidor, och i maktställning företräder arbetsgivarsidan?

S-politiker kan tryggt räkna med att S-märkta fackföreningar kommer tillbaka till fadershuset efter att de låtsats protestera mot sitt eget parti.

I kommunen Isacsson styr står han precis i begrepp att köra över 200 kommunalare som kämpar för att få behålla flextid, där topptjänstemän hänvisar till "en kostnadsbild".

"Det facklig-politiska samarbetet betyder allt" förklarade huvudtalaren, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) som fick sin enda applåd när hon kamplystet rev i om att "vi ska fanimej visa på vems sida vi står!"

Ja, vems sida står S på i Isacssons Avesta? De anställdas eller arbetsgivarens?

Nordmark bekände att det var hon som hällde ut surströmmingsspad runt SSU Skånes tält vid vallägret i Säfsen 1991 och berättade om sina många kontakter med Dalarna genom Dalecarlia cup, Rättviks camping och vårt universitet (?).

Har en minister någonsin haft så svag ställning vid ett framträdande som under dessa A-dagar?

Arbetsmarknadsministern har ett avgångskrav hängande över sig om hon genomför det hon lovat och hon driver inte den politik hon och åhörarna vill.

"Vi ska vara stolta!" hävdade hon och betygade att hon "kände kraften i lokalen".

C och L har drivit igenom förbättringar i LAS, som ska införas nästa år men arbetsmarknadens parter har ännu en tid på sig att vara med och utforma hur "tydligt utökade undantag från turordningsreglerna" (januariavtalet, punkt 20) ska hanteras.

När fack och parti samlas framhåller naturligtvis statsrådet att partsmodellen därmed säkrats genom att "vi knöt upp C och L". Att S viktigaste fack, Kommunal, hoppat av LO:s arbete med att förbättra LAS för näringslivet, sade hon förstås inget om.

Istället för att kunna berätta om genomförandeplaner för klassisk S-politik fick Nordmark gång efter annan redovisa för den besvikna salen att "tyvärr finns det inte majoritet i riksdagen" för det ena och det andra.

Hon tvingades hänvisa till valet 2022, opinionsbildning, önskade fler rapporter från facken och när hon pratade om januariavtalet hette det flera gånger att "vi fick inte igenom det".

Hade hon då inte något konkret att berätta för det stryktåliga auditoriet, som suktar så efter goda nyheter?

Jo, hon hade faktiskt ett kompletterande besked att ge på den fråga hon fått i riksdagen av dalariksdagsmannen Patrik Engström (S) och den kritik som denna ledarsida framförde i artikeln Nu måste ministern agera (191111).

Nordmark hänvisade i riksdagen Engström till en anslagsökning till inspektioner på arbetsplatser, efter de larm som kommit om förfaranden som påminner om människohandel, med oacceptabla arbetsmiljövillkor, för medborgare från forna sovjetstater i dalafjällen.

I slutet på förra veckan kom nya uppgifter om denna förkastliga verksamhet, som skrupelfria företag ägnar sig åt, och Nordmark kunde berätta om kommande regeländringar som ger regionala skyddsombud rätt att inspektera alla små arbetsplatser oavsett förekomst av kollektivavtal eller medlemmar där.

Med reservation för att det kan bli farliga inspektioner, och att det i huvudsak är polisen som ska spana mot och åtgärda organiserad brottslighet, så är det välkommet att det görs mer på detta politikområde.