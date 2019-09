Jens Runnberg: Viktigt besked väntas - hur svarar S på V:s initiativ om sextimmarsdag för Dalarnas vårdpersonal?

Efter det historiska maktskiftet vid valet förra året, har det varit möjligt för S att på egen hand bedriva den politikutveckling av S vårdpolitik i Dalarna som väljarna uppenbarligen efterfrågar.

Men i stället sitter ledande S-politiker i regionen och förhandlar med V om vilken alternativ budget den största oppositionsgrupperingen ska lägga fram.

När C valde att stödja den röda majoriteten under den tuffa mandatperioden i dåvarande landstinget 2014-2018, hade S även då möjligheten att hänga av V och ändå nå majoritet. C kunde ha insisterat på detta, men valde att beskriva sig som ett "oppositionsparti".

LÄS MER: Varför lät C V sitta kvar i majoriteten?

Rent spelteoretiskt kommer ytterlighetspartier som SD och V att få det svårt att ingå i majoriteter i framtidens val. Det är sannolikt att mittenpartierna kommer att vägra ingå i maktkonstellationer som bygger på att V och SD ingår i majoriteten.

Det ser helt enkelt inte ut som att samarbete med V är kungsvägen tillbaka till att styra landstinget för S. Om S+V kan förmå MP till ytterligare ett sidbyte efter valet 2022 behöver de rödgröna likväl öka med över 10 procentenheter i Dalarna för att komma till makten.

Ändå fortsätter S i opposition att göra gemensamma budgetar med V. Hur politiken blir efter kohandel med V har visat sig runt om i Dalarna.

På riksnivån vill V satsa hundratals miljarder på sex timmars arbetsdag. Ute i regionerna och kommunerna bryts detta ned till mindre försöksprojekt. Ett sådant togs det beslut om i Hedemora, efter budgetförhandlingar mellan C, S och V.

LÄS MER: Fel att satsa 1,8 Mkr på att 17 anställda ska jobba mindre

En kommunal V-motion, som blev liggande under hela mandatperioden 2014-2018 om sex timmars arbetsdag med full lön på äldreboendet Åkershem i Borlänge, kom att utredas efter att S i Borlänge signerat avtalet om ett majoritetsstyre med borgerliga partier.

Tjänstemännens opolitiska utredning i Borlänge visar att Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet inte hittat några samband mellan arbetstidsförkortning och hälsa.

Arbetslivsinstitutets sammanställning av försök i 17 svenska kommuner visar att sjukfrånvaron inte gick ned.

I Borlänge röstade S ned förslaget sedan utredningen visat att försöket på Åkershem skulle kosta 13 Mkr och att om hela sociala sektorn i Borlänge kommun skulle införa sextimmarsdag skulle kostnaderna öka med 220 Mkr.

Besparingen i eventuell minskad sjukfrånvaro med två procentenheter i hela sektorn skulle uppgå till 6 Mkr. Ekvationen är förstås helt ohållbar.

V har valt att gå i bräschen för hur S+V-budgeten ska tolkas och begärde i en motion som lämnades in förra veckan att två enheter i Region Dalarna på försök ska utsättas för sex timmars arbetsdag i två år.

Att sänka arbetstiden till sex timmar om dagen men att ändå behålla full lön antogs i Hedemora kosta drygt 100000 kronor per anställd i försöket.

Det blir onekligen intressant att följa hur S röstar när V:s motion, som V-företrädare anser är i linje med S+V-budgeten, kommer upp i regionfullmäktige.