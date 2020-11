Jens Runnberg: På Dala-Demokraten blommar kommunismromantiken - tre Wollterhyllningar är vämjelig läsning

En intervju med skådespelaren Sven Wollter kunde utveckla sig till ett samtal om allt möjligt. Han kunde vända på rollerna och börja fråga ut intervjuaren.

Det vet jag själv från en telefonintervju när millenniet var ungt och vi kom att samtala om texter av Majakovskij, Lindström, Södergran, Boye och Rilke i anledning av en stor konsert i vilken musiken mötte dikten och där Wollter var recitatör.

Han ville veta hur gammal jag var ("du låter ung på rösten?") och vad jag hade för bakgrund ("gruvarbetare brukar vara hårda").

Han lockade folk. Han var folkkär som skådespelare. Det kom 550 personer till den fullsatta dalakyrkan och det blev en helkväll där han förklarade att det visst fanns "plats i de sjungande landskapen även för en skrovlig svajande röst" (DT, 030701).

Om Allmänna sången, som han drog växelvis med, deklarerade han tvärt om att de "sjunger visserligen makalöst vackert men det behöver ju inte alltid vara något negativt".

Sven Wollter var också en politisk vettvilling. Portalfigur i revolutionära Kommunistiska Partiet och dess diktaturförespråkande kändis ett helt liv i offentligheten.

När runor ska skrivas över hans offentliga liv måste förstås ursäktandet, krypandet och överslätandet av mördarideologin finnas med.

Att så många hoppade över den saken fick liberalen Adam Cwejman på Göteborgs-Posten, Wollters hemstads stora tidning, att slå ned på (201112) hur den dödsbringande kommunismen behandlas i svensk offentlighet.

"Jag kommer aldrig förstå ert lismande och ryggradslösa ursäktande av dem som - medan Sveriges grannfolk mördades, torterades och förtrycktes någon timme fågelvägen härifrån - hyllade plågoandarna. Nyligen bortgångne Sven Wollter verkar varit något alldeles speciellt. En utan motstycke karismatisk och elektrisk skådespelare.

Men han var, utan att någonsin ändra sig eller revidera sin position, livslång kommunist. Inte någon slentrianvariant heller. Medlem i de mest troget marxistisk-leninistiska sekter som det här landet uppbådat."

Ett annat värdefullt bidrag till detta perspektiv, hymlandet med det humanism- och människoförakt revolutionär kommunism naturligtvis står för och alltid resulterat i, kommer från författarinnan Anita Goldman (Expressen, 201111), som efter en politisk omprövning lämnade Wollters sekt. Wollter backade aldrig.

Men när människor – likt Jan Myrdal och Sven Wollter – som under många decennier har haft stort utrymme i vår offentlighet, inte ens på ålderns höst kunnat avsvärja sig stödet för några av de allra värsta brotten mot mänskligheten i modern tid och i mänsklighetens historia överhuvudtaget och detta förbigås närmast med generad tystnad av samma offentlighet och särskilt vid deras frånfälle, då blir det moraliskt tvetydigt, respektlöst mot offren och till syvende och sist mycket farligt.

Inte i en, inte i två, utan i hittills tre dödsrunor över Sven Wollter har opinionsjournalister i Dala-Demokraten inget annat än mycket positiva saker att skriva om Sven Wollters ideologiska uppfattning. Den är i grunden djupt sympatisk, inpräntar tre olika skribenter.

Hållningen torde göra Dala-Demokratens offentliga, journalistiska haveri om hur man idag ska se på revolutionär kommunism värst i hela Sverige utanför Wollters partis egen Proletären.

Det förvånar minst i fallet Ulf Lundén, kulturredaktören, som gått bort sig när det gäller kommunism tidigare.

Häromåret hyllade Lundén under rubriken En visionär som vill rädda människan och planeten kommunisten Pål Steigan inför dennes komplett förvirrade konspirationsföreläsning i Falun om CIA, FBI, Israel och George Soros (DD, 170505).

Wollter tillskrivs uppfattningen (dalademokraten.se, 201111) att stå för "en demokratisering av kulturen (...). Vad hade kulturen inte kunnat åstadkomma om den verkligen hade blivit en allemansrätt utan hinder och osynliga trösklar? Sven Wollter backade aldrig från kommunismen".

Det vi vet är att kultur aldrig är så ofri som under kommunism; aldrig står kulturen som under kommunismen i den totalitära elitens tvångstjänstgöring!

Den enda ideologi som konkurrerat med kommunismen om att vara den sämsta grogrunden för den fria kulturen har varit nazismen!

Kulturskribenten Björn Gustavsson citerar (dalademokraten.se, 201122) Eyvind Johnson ("Det demokratiska samhället måste försvaras varje dag") i en ledarkrönika som mot slutet uttrycker kritik mot att Wollter en gång i SVT häromåret "pressades hårt på sina politiska åsikter; något som knappast skulle ha skett om den intervjuade varit en övertygad moderat".

Nej, för medlemmar i M bör ju få samma frågor i public service om diktaturvurmande som revolutionära kommunister? Vilket befängt synsätt!

Det är ju just mot Wollters politiska ideal demokratin till varje pris måste försvaras varje dag! Gustavsson beklagar att Wollters politiska engagemang (insatserna för 'proletariatets diktatur') inte lyfts fram mer!

Och slutligen den inför kommunism komplett omdömeslöse chefredaktören Göran Greider. Chefredaktören läser Wollters sista kulturartikel, om hur covid19 måhända skulle förändra samhället, och finner (dalademokraten.se, 201114) att den är

"ett utflöde ur hans grundmurade socialistiska övertygelse: Han var kommunist, förblev det hela sitt liv. Trots att denna ideologi under loppet av de senaste fyrtio åren helt sopats bort ur offentligheten. Grunden i denna hans övertygelse var just solidariteten, jämlikheten: och dessutom kamratskapet. Plus de kulturdemokratiska idealen."

Idel lovsång över en kommunists ideologi. Greider kan inte samla sig till ett enda kritiskt ord om "grunden i denna hans övertygelse" - kommunismen - utan skriver om solidaritet och kamratskap istället för nackskott och terror.

Wollter uppskattade ju särskilt utrotningspolitikern Josef Stalins ungdomsskrifter och Wollters parti uppmanar än idag sina sympatisörer att vara beredda på väpnad kamp.

Kommunismromantiken på Dala-Demokraten är riktigt vämjelig. En fruktansvärd skam för tidningen.