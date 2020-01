Jens Runnberg: Kommunen bör kapa alla band - ledningen i Masarnas bolag har förbrukat sitt förtroende

Skandalklubben Masarna fortsätter att medge att verksamheten genererat lagbrott och ett stort svart hål i ekonomin.

Den 18 december presterade bolaget Masarna Speedway AB till slut en bolagsstämma som behandlade vad som hände 2018 (!), med en årsredovisning som nu är offentlig.

Förvaltningen i bolaget var ett haveri. Bolaget tog efter verksamhetsåret inte ens fram någon årsredovisning så att ägarna kunde bedöma ekonomin, inom de sex månader som aktiebolagslagen, kapitel 7, paragraf 10 kräver.

Den 8 september, som redan det var olagligt sent, förklarade Masarnas ordförande Roger Hultman, att vd:n och styrelseledamoten i bolaget, Roger Uppgård, skulle "ordna det till veckan helt enkelt".

Men så blev det inte.

Den 20 oktober konstaterade Hultman att revisorn fått underlagen först två-tre veckor tidigare. Bolaget fick betala flera förseningsavgifter till bolagsverket på grund av lagbrottet.

Det framgår av förvaltningsberättelsen att lagbrotten förekom redan 2017. Detta år var ekonomin så rutten, att Masarna Speedway AB förbrukat halva sitt aktiekapital. Då säger lagen att styrelsen ska upprätta en kontrollbalansräkning. Det skedde aldrig.

Bolaget gick in i 2018 med negativ soliditet, (andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital) eftersom förlusten 2017 var över en miljon.

2018 tog inte bolagets styrelse ansvar för detta, utan gjorde ännu sämre ifrån sig. Bolaget fick in 3,3 Mkr från publik och sponsorer, vilket var otroligt långt ifrån de 5,4 Mkr som styrelsen tyckte var en lämplig kostnadsnivå för året.

Eftersom 1,1 Mkr i förlust fanns kvar som balanserat resultat från 2017 sade det bara poff i räkenskaperna när bolaget, trots styrelsens vanskötsel, fick in ytterligare 2,1 Mkr i aktieägartillskott. Inte ens detta rätade upp ekonomin 2018; resultatet blev -1,2 Mkr och vid nyåret 2018/2019 uppgick eget kapital i Masarna Speedway AB till -1,1 Mkr.

Revisorns kritik i bedömningen av 2018 är förödande: Styrelsen bröt mot aktiebolagslagen kaipitel 25, paragraf 13 som stipulerar att en kontrollbalansräkning upprättas när ekonomin är i det skick som Masarna presterat. "Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har bolaget inte betalat skatter och avgifter i rätt tid och med rätt belopp", skriver revisorn.

De "gissningar" som bolagsledningen i en intervju med nyhetsredaktionen hänvisar till när det gäller att styra bolaget, visar på en helt oacceptabel ledningskultur.

Även för 2019 har ju nyhetsredaktionen berättat om hur bolaget blivit ett ärende för kronofogdemyndigheten.

Nu måste politikerna i Avesta göra rent hus med denna förkastliga ledningskultur, som speedwayen visat upp i åratal.

I höstas stod det klart att "marknadsföringsavtalet" mellan Avesta kommun och speedwayen resulterat i en bild i Eskilstuna Kuriren och en bild på svt.se, utöver vår sportredaktions bevakning - ett fiasko för kommunen, naturligtvis.

Kommunalrådet Lars Isacssons tidigare uttalande om att "det varit positivt att visa upp kommunen i positiva sammanhang och finnas med i den mediebevakning som sporten ändå har" blir i takt med de (försenade) redovisningarna av hur det gått till i Masarna allt mer ihåligt.

I själva verket förhåller det sig tvärt om - det är en belastning för kommunen att associeras med en verksamhet som sköts på detta sätt. Avesta kommuns varumärke förstörs.

I avtalet med speedwayen står det att den ska "tillse att såväl ledare som förare uppträder som goda föredömen för sin sport och Avesta kommun".

Att Masarna Speedway AB olagligt sent visar att brotten mot aktiebolagslagen under 2017 fortsatte under 2018, och med vetskap om händelser i bolaget 2019, så är det uppenbart att man är långt från kriteriet om att vara "goda föredömen". Tvärt om är ledningen ett användbart exempel på dåliga föredömen.

Allt samarbete mellan kommunen och det uselt och lagstridigt skötta bolaget Masarna Speedway AB måste förstås upphöra. Men räfsten kan inte stanna där.

Alla i ledningen som har ansvar för lagbrotten måste bort för att något nytt samarbete ska kunna vara aktuellt mellan kommunen och speedwayen i framtiden.

Agera, Lars Isacsson, för nu är det nog!