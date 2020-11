Jens Runnberg: Kenneth Perssons (S) förhalande av ett beslut om de oredovisade skattepengarna är obegripligt

Föreningen betalade inte någon hyra och fakturor från städbolaget hanterades inte heller riktigt.

I juni 2020 kom den första uppmaningen från Borlänge kommuns utredande tjänsteman till ordföranden Ahmed Abas Omar att visa var pengarna tagit vägen.

Utredningen av ekonomin i föreningen var klar, så långt det var möjligt för tjänstemännen att komma, i augusti i år, utan att Ahmed Abas Omar kommit in med någon redovisning.

Den politiska hanteringen av skandalen drar dock ut på tiden, och det är det som gör att någon polisanmälan mot föreningen hittills inte lämnats in av Borlänge kommun.

Gång på gång flyttar socialnämndens ordförande Kenneth Persson (S) fram ett avgörande av frågan och det senaste beskedet är att Ahmed Abas Omar och Folkets Hus Västra Borlänge ska få ytterligare ett anstånd.

Ärendet skulle enligt beslut av nämndordförande Persson inte hanteras under novembernämnden häromdagen. På onsdagseftermiddagen förklarade Persson på facebook att saken skulle skjutas fram igen, denna gång till decembermötet!

För den som pratat med tjänstemännen som försökt få grepp på vad som hänt i föreningen, läst delrapporten och hört hur utredningen bedrivits är hanteringens politiska dimension slapp, och detta väcker förstås frågor om vad skälet till det är.

Hur kan ansvarig nämnd månad efter månad underlåta att ta tag i frågan?

Vad har ordförande Kenneth Persson hållit på med under augusti, september, oktober och november i detta allvarliga ärende? Varför har Persson hittills accepterat det beteende som Ahmed Abas Omar visat prov på?

Det ska inte svara svårt för en föreningsordförande i en skattefinansierad förening att ta fram en kristallklar redovisning av var drygt en halv miljon tagit vägen.

Det borde gå på ett ögonblick. Första begäran om klart besked från Ahmed Abas Omar tog han emot för fem månader sedan.

På onsdagen förklarade Persson att förseningen berott på "några ytterligare oklarheter kring materialet". Då avser inte Persson, förklarade han, några oklarheter vad gäller utredningen av vad som hände första halvåret och som i sig ledde till att den andra delen av årets anslag på 1 050 000 inte betalades ut.

Istället har nämnden i tre månader tvekat om pengarna ska begäras tillbaka och om Borlänge kommun ska lämna in en polisanmälan.

Tre månader.

Skattepengarna blir gissningsvis ännu svårare att få tillbaka ju längre tiden går.

Och på onsdagen förklarade Kenneth Persson på Facebook alltså att det ser ut att gå fyra månader från färdig utredning till åtgärd angående de pengar föreningen inte kan redovisa:

"Utredning för utbetalning del två blev klar i augusti vilket ledde till att nämnden inte betalade ut del två utav bidraget. Den utredning som görs nu handlar om vi ska återkräva del ett. (...) I nuvarande regelverk finns inget kring återbetalning, men nämnden kan alltid ta ett sådant beslut. Vi tittar på det juridiska kring detta."

Men det behövs så klart inget särskilt regelverk för att höra av sig till föreningen och upplysa om att det kan bli aktuellt att betala tillbaka pengarna.

Det naturliga hade förstås varit att fatta detta nämndbeslut i augusti eller allra senast i september. En polisanmälan efter augustiutredningen framstår som självklar redan då.

Uppgifterna som Ahmed Abas Omar för fram om att kommunen inte begärt några uppgifter är enligt vad utredande tjänstemän säger helt fel.

"Vi kan inte skicka något som kommunen inte frågar efter.", säger han till nyhetsredaktionen.

Tja, varför tror Ahmed Abas Omar att 525000 kronor i utbetalning stoppats? Han har även för två och en halv månader sedan sagt att "kommunen ska få alla papper" utan att alls lämna in alla papper. Så här har det hållt på länge.

Och vad ska socialnämnden dra för slutsatser av detta? Att det behövs en månad till för att hitta papperen?

Ville Folkets Hus Västra Borlänge aldrig ha det andra halvårets föreningsstöd? Det rör sig ju ändå om Borlänges gissningsvis största förening som, under 2019 enligt sin egen verksamhetsberättelse, hade över 3000 medlemmar?

Var planen att den bara skulle somna in under andra halvåret 2020, trots ett beviljat miljonstöd, och trots att kommunen förklarade att inga mer pengar skulle utbetalas förrän all redovisning kommit in?

Hela regelverket runt åratal av slapp och godtrogen hantering av föreningsbidrag i Borlänge kommun, som ledarredaktionen kritiserat vid ett flertal tillfällen, kommer att uppdateras.

Om föreningarnas ansökningar stämt med verkligheten måste naturligtvis kontrolleras nitiskt, eftersom miljonrullningen till föreningarna rör sig om stora belopp.

Skattebetalarna ska i framtiden inte kunna mötas av uppgiften från tjänstemän att "några interna kontroller av ansökningarna har inte gjorts 'så långt tillbaka som tjänstemännen kan minnas'", (ur en rapport från KPMG om den ekonomiska kulturen bland föreningsstödshanterande tjänstemän, omskriven på ledarsidan 200223)

När Kenneth Persson tidigare fick kritik av M för att beslut fattats på alltför dåliga beslutsunderlag kallade han emellertid denna kritik för "bullshit" (DT, 190115)

Vem som ägnat sig åt just detta i frågan om bidragshanteringar är ju enkelt att konstatera.

Det har Kenneth Persson gjort.

Så varför har inte Kenneth Persson satt ned foten för länge sedan utan givit Ahmed Abas Omar ytterligare en månads respit och låter det gå en sensommar, en höst och en vintermånad innan han ens låter nämnden ta ställning till frågan?

Anledningen till det kan man verkligen fråga sig.