Jens Runnberg: Det är för ungdomarna vi må berätta om denna socialisms skamliga mur

I dag för 30 år sedan öppnades Berlinmuren och dagen efter var det en temasändning om världsnyheten i SVT Aktuellt. Där intervjuades två tanter vid en gränsövergång. De tyckte det var bra. De skulle gå över till Västberlin en stund och se sig omkring. De bar bulliga hattar och tjocka höstkappor. De skulle inte emigrera, utan gå tillbaka till sina små lägenheter sedan.

"Men det har ju varit som ett fängelse", sade tanterna.

Som ett fängelse.

Vad var det för ett socialistiskt fängelse dessa två tanter syftade på? Hur fungerade landet? Hur styrdes det? Hur var det att leva under den socialismen?

Jag tittade närmare på styresskicket (även det under nazieran) under ett besök i Berlin i våras. Jag tog en bild där man i förgrunden ser de kaklade tortyrkamrarna Gestapo byggde under jord på 30-talet, och ovan dem 60-talets Berlinmur och bakom den Luftwaffes högkvarter (nu skattekontor). Berlin har en 1900-talshistoria med hög densitet.

Tanterna hade upplevt båda diktaturerna, den nationalsocialistiska och den socialistiska. I båda flöt parti och stat ihop, statspolisen övervakade alla, censuren var absolut i offentligheten, oliktänkande kastades i fängelse, valen var riggade och ideologisk hjärntvätt sattes in mot barn för att skapa en ny idealmänniska.

De där tanterna hade stått i köer i åratal av sina liv för att komma över vardagliga varor - bröd, tvål, toapapper. Vid murens fall saknade 18 procent av de östtyska lägenheterna egen dusch, 24 procent saknade egen toalett och 84 procent saknade egen telefon. Socialismen gjorde hela landet fattigt.

Under de tolv år av Östtysklands historia när det inte fanns någon mur (1949-1961) emigrerade i snitt 600 personer om dagen till det kapitalistiska Västtyskland. Mot slutet var det 3000 medborgare om dagen. Östtyskland var på väg att tömmas. Tyska socialistiska enhetspartiet (SED) behövde taggtråd och betongmur för att hålla sitt folk kvar.

Socialismens tänkande impregnerade varje samhällsdel. Och enligt SED hade detta fullständigt stöd av medborgarna. Tre år innan tanterna intervjuades vid muren fick SED 99,94 procent av rösterna och valdeltagandet var 99,74 procent.

Fyra månader efter att tanterna uttalade sig i Aktuellt röstade 84 procent av väljarna på andra partier i Östtysklands enda fria och hemliga val. Ändå hade fyra av fem barn och ungdomar varit med i SED:s uppfostringsorganisationer som syftade till att släcka individens egenart till förmån för SED:s kollektivistiska ideal.

Landets socialism byggde på lögner. Man låtsades ha en debatt på SED:s partidagar, men vartenda ord som sades i talarstolen hade godkänts av censorer. Man låtsades ha ett parlament med olika partier, men det förekom aldrig att Volkskammer röstade annat än ja till SED:s förslag. Att SED skulle styra landet stod i grundlagens första paragraf.

När tanterna var med i Aktuellt stod 100000-tals östtyskar i kön för utresetillstånd. De fick regelbundet nej med motiveringar som hänvisade till nationell säkerhet, allmän ordning, allmän hälsa och allmän moral.

På höga, nyuppförda byggnader som kunde ses från Västberlin, sattes från 1958 upp skyltar med SED:s slogan "Der Sozialismus siegt!" (Socialismen segrar!). Trots störningssändare kunde många i öst se på TV från väst att socialismen var ett fiasko, även bortsett från förtrycket.

Denna socialisms soldater fick medalj om de sköt dem som försökte ta sig över Berlinmuren till friheten.

En kvarts miljon satt fängslade av politiska skäl under statens existens. Statspolisen, som beskrev sig som Partiets sköld och svärd, hade 90000 anställda och var sjätte medborgare var vid något tillfälle i sina liv informanter i det utbredda angiverisystemet för hot mot socialismen som ideologi och statsskick.

Att gå runt i Stasihögkvarteret, nu museum och forskningsinstitution, och se de dignande kartoteklådorna, spionkameorna, bandspelarna, lastbilarna för fångtransporter och general Erich Mielkes, ministern för statssäkerhet, teckning av hur hans frukostbricka skulle arrangeras av sekreteraren, var en omskakande upplevelse.

Det är för ungdomarna vi må berätta om de totalitära idéerna. 2018 innebar det 13:e året i rad som antalet demokratier i världen minskade enligt Freedom House. 2012 kunde var femte väljare mellan 18-29 år tänka sig att sälja sin rösträtt.

Kairos Futures studie Morgondagens medborgare med 6000 personer visade 2018 att cirka en fjärdedel av svenskarna anser att det vore mycket eller ganska bra att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val. Andelen skeptiska till demokrati är högst bland unga, lågutbildade och utlandsfödda.

Vad skulle de här tanterna från Östberlin ha sagt till skeptikerna i dag om vilket styresskick som är det bästa?

Världen 2019 behöver bygga broar mellan människor, inte murar mellan dem. Demokratin ska försvaras. Berlinmuren får aldrig glömmas.