Jens Carlsson spelade på Majstångsbacken

Jens Carlsson är en 85 år ung värmlänning, numera bosatt i Skattungbyn. Egentligen skulle han ha blivit präst, men 1958 fick han lift med Little Gerhard till en musiktävling som han vann och i och med det försvann också tanken på att bli präst. I stället startade han Vikingarna år 1959.

Sedan 14 års ålder har musiken varit hans huvudsakliga sysselsättning. Den har fört honom ut på vägarna under 70 års tid och lett till många spännande möten. 1962 spelade han rock´n´roll på Nalen med Vikingarna.

Numera trakterar han alla instrument själv och spelar in och producerar skivor i egen studio. Att resultatet är lyckat fick vi bevis på när han med sin djupa, härliga sångröst bjöd på välkända schlagers som Leende guldbruna ögon, Petter och Frida, I Iove you because och Man ska leva för varandra.

Fiolen kom fram när han spelade Annas visa av Göras Leif och saxofonens toner fick ljuda i Over the rainbow. Som avslutning på den timslånga underhållningen klappade publiken med i en gospel: Han tänder stjärnorna. Börje Elofsson avtackade Jens med: ”Fantastiskt!”