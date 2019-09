Jazzmusikern i Vikarbyn: "Tänk att skapa ett Glenn Miller Café här i byn"

Under hösten arrangerar han jazzkvällar ihop med ägarna till Bistro Apan i Vikarbyn - och idéer om fortsättning finns. Musikern och läraren Peter Rousu har just blivit egenföretagare och ser nya möjligheter.

– Tänk om vi kunde bjuda in stora jazzmusiker och liksom skapa ett Dalarnas Glenn Miller Café, spekulerar han.