Jazzkväll på Liljan med humor och värme

INSÄNT. Det var fullsatt med publik på jazzkvällen på Liljan den 16 september. Det bjöds på det som utlovats. Njutbart och svängigt ur den amerikanska sångboken.

Ann-Cecilia Thenander bjöd på njutbar sång i melodier som bland annat "The nearness of you", "All the way", och i höjdpunkten "It had to be you". Men hon kunde även visa röstresurser i svänglåtar såsom "Cant take my eyes of you" och "The lady is a trump".

Thenander var uppbackad av erfarna musikerna Ingemar Ihlis, keybord, dragspel och även arrangör, Tommy Arnberg, trummor, Staffan Wiklander bas, Sölve Olofsson gitarr samt Stig Lindstedt på saxofon.

Ett härligt avspänt scenframträdande med Ann-Cecilias klänningsbyten och humor från scenen fick även publiken att ha trevligt och de tackade med stående ovationer och rungande applåder.