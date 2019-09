Jazzhistoria inledde hösten

INSÄNT Konserten hade rubriken Svensk jazz under 100 år där publiken fick följa med på en resa med 100 år av jazz i Sverige med tolkningar av Alice Babs, Lars Gullin, Monica Zetterlund, Quincy Jones, Jan Johansson med flera. Den musik som framfördes ledsagades av berättelser och anekdoter som framfördes av Mats Nyfjell (saxofonist i orkestern) efter ett manus av storbandets ledare och tillika trumspelare, Mats Engström (född och uppvuxen i Ludvika).

Uppsala storband hade med sig tre gästsolister som fick stort utrymme i konserten: Mimmi Hammar sång och trombon, Erik Tengholm trumpet och Ludvikabördige Lennart ”Kvarten” Axelsson trumpet.

Mimmi Hammar är i första hand trombonist men hon fick flera tillfällen att visa att hon också är en duktig sångerska i melodier som till exempel Bedårande sommarvals, Med ögon känsliga för grönt med flera. På trombon svarade hon bland annat för en fin insats i Lars Gullins, Dannys dream.

På trumpet imponerade unge Erik Tengholm med fint spel i Quincy Jones The midnight sun nerver sets och Visa från Utanmyra. Veteranen Lennart ”Kvarten” Axelsson briljerade på trumpet i Gotländsk sommarnatt som många minns som Ernie Englunds paradnummer. Han var dessutom solist i två melodier av Ludvikas jazzveteran Ingemar Lissmyr, Dröverksminnen och Kvarten, arrangerade för storband av Mats Engström. Den sistnämnda låten har Lennart Axelsson fått sig tillägnad av Lissmyr, som själv var på plats i publiken.

Uppsala storband var en angenäm bekantskap med ett alltigenom säkert spel och fin klang och som svängde loss ordentligt i extranumret Duke Ellingtons, Things ain´t what they used to be, tillsammans med de tre solisterna. Stående ovationer från en entusiastisk publik som hade velat höra ännu mer. Den här föreställningen var särskilt framtagen för det här tillfället som ett led i Ludvikas 100-årsfirande, men med tanke på det fina mottagande den fick borde Uppsala storband med solister kunna framföra den på andra platser i landet.

Jazzklubbens nästa konsert äger rum den 9/10 med Mathias Algotsson kvartett på Restaurang New Dhaka i Gallerian.