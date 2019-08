Jazzade på höga klackar vid gruvan: ”Ett magiskt ställe”

På höga klackar trippade Caroline Wennergren över rötter och stenar till den lilla scenen som så vackert ramas in av gruvmiljön och det turkosa vattnet.

– Jag har aldrig varit här förut, men det är ett roligt ställe. Ett magiskt ställe, faktiskt, berömde hon.

Med sig hade Caroline Wennergren musikerna Per Strandberg, piano, Tom Tveita, bas, och Per Boqvist, trummor. Och den femte (!) medlemmen i kvartetten Five Quartet: Buktalardockan Leroy Armstrong, Louis Armstrongs "yngre bror" som deltog i duetterna.

Med charm och pondus tog Caroline Wennergren de drygt 300 åhörarna med på en resa i tid och rum till musik från framför allt 1930- och 40-talet. Under rubriken Drop me of in Harlem bjöds det på jazz, blues och soul vid eldarnas sken vid den gamla gruvan.

Och publiken var med på noterna, gungade i sina medhavda campingstolar, stampade takten och skrattade åt skämten.

Kultursekreteraren Karin G Hästö var mycket nöjd med arrangemanget.

– Det är första gången på 20 år som vi har jazz här. Och inte en gång har det regnat. Det är fantastiskt, utbrast hon.

Konserten är en del i evenemanget Historisk vecka i Säterbygd som nu är avslutad för i år.

– Det är otroligt hur många Säterbor som är intresserade av historia. Vi har haft program kväll efter kväll i två och en halv vecka och ändå kommer folk, sade Karin G Hästö.

Före konserten invigde länsantikvarie Fredrik Sandberg också den grillplats, bänkar och renovering av fornlämningar som gjorts på platsen.