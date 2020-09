Jättemässan inställd – 2020 kan ändå bli ett rekordår för Kurts Husvagnar

– Det har gått väldigt bra hittills i år med rätt stora ökningar jämfört med i fjol då vi sålde för 140 miljoner. I år kan omsättningen hamna på cirka 160 miljoner, säger företagets vd Per Lodén.

Han utesluter inte att 2020 till och med kan bli det bästa året i företagets historia.

– 2018 hade vi en omsättning på 162 miljoner och kanske att vi kan överträffa det. Det blir på håret.

Kurts Husvagnar har likt konkurrenter i branschen märkt av att många som annars semestrar utomlands i år höll sig i Sverige.

– Vi har haft många nya kunder som kommit utan inbyte så vi har kunnat sänka lagret kraftigt.

Höstmässan brukar locka 3 000 – 4 000 personer, uppger Lodén, och köbildning är vanligt förekommande under de tre mässdagarna.

– Vi har stora lokaler men valde att följa 50-rekommendationen. Vi vill inte riskera att det efteråt kommer fram att smittan spridit sig på mässan. Såna rubriker vill man inte ha.

Även i våras hade Kurts Husvagnar planerat genomföra en mässa men den ställdes också in på grund av coronan.

Nu hoppas Per Lodén och personalen, 26 personer under högsäsong och 14 under lågsäsong, att allt återgår till det normala under 2021.