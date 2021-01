Janérs kan skriva ny historia – 31 år efter galna säsongen: ✓ Besegrade Bollnäs borta ✓ Flög till bortamatcher

Det är torsdag eftermiddag.

SMHI har varnat för halt väglag i hela länet när onsdagens omfattande snöfall har övergått i regn som faller på kalla vägbanor.

På länsväg 850 är det uppkört och varmt, men när vägen delar sig vid Höganäsbadet blir underlaget omväxlande hård snö och modd och strax ovanför Trollnäs har en bil kört i diket.

Det fortsätter att släppa i sick-sack-kurvan innan Hökviken.

Det är en sådan där dag när man egentligen inte ska vara ute på vägarna över huvud taget.

Vid Lingheds IF:s klubblokal på Åsvägen har plogmaskinen stannat.

Mats Erks, som sköter snöröjningen åt vägföreningen, har haft ett tungt jobb det senaste dygnet och nu läcker det ur en slang som behövs för att plogen ska fungera.

– Nu kommer du väldigt olägligt. Det tar väl en halvtimme att fixa ungefär, säger Erks när han kommer tillbaka med grejer för att laga läckaget och Sporten frågar om han har tid att prata lite.

Rakt över vägen ligger bandyplanen Hedåsen, för tillfället avstängd på grund av det rejäla snöfallet som lagt ett täcke över den nyligen uppspolade isen.

– Ibland hjälper jag Tord (Olars) med att köra bort snön, berättar Mats Erks.

Tord Olars är son till legendariske planskötaren och ordföranden Uno Olars och har delvis tagit över ansvaret för att hålla Hedåsen åkbar.

Utan Uno Olars hade den här historien aldrig låtit sig skrivas. Det är alla överens om.

Utan Mats Erks? Ja, det är frågan.

Erks var en av nyckelspelarna för 31 år sedan när Lingheds IF debuterade i dåvarande division 1, landets näst högsta bandyserie.

Efter att kompisgänget hade gått som en plogmaskin genom division 2 norra Svealand säsongen innan, gjort 99 mål och med det varit ett av landets målgladaste lag, hade truppen kryddats med liberon Christer "Kicken" Andersson från Falu BS och målsprutan Bert-Ola Eriksson från grannklubben Liljans SK.

Ändå var laget fullständigt utdömt av expertisen och tidningen Bandy hade laget som jumbo i serietipset inför division 1 norra.

Men redan i premiären hemma mot Skutskär, inför 300 åskådare på Hedåsen den 26 november, visade laget med en meriterande 7–5-seger att det skulle bli att räkna med.

"Kicken" och Bert-Ola levererade ett mål var direkt, men det var hemmasonen Mats Erks, uppväxt nere på Lingvägen, som blev bästa målskytt med två mål när han satte viktiga ledningsmålet 3–2 i 34:e minuten och fastställde slutresultatet i den 75:e – bara två minuter efter Anders Östlings reducering till 6–5.

– Varför ska du gräva i något så gammalt?, säger Mats Erks och ställer motvilligt upp på en bild.

Svaret är Victor Janérs.

27-åringen var inte ens född när Mats Erks pangade in de där två målen i division 1 norra-premiären 1989.

Men när Örebro SK på lördagen, om resultaten går lagets väg, kan säkra en plats i elitserien så är det som hände på Hedåsen på 90-talet faktiskt en av faktorerna bakom.

Till vänster om Mats Erks på bilden till Falu-Kurirens reportage inför säsongen 1989/90 står Tommy Janérs.

När jag liten var målet att vinna ett SM-guld med Sandviken.

Det är Victors farbror.

Även fyra år yngre pappa Tomas fanns med i laget.

– Men jag vet inte om farsan spelade så länge till efter att jag blev född, konstaterar Victor Janérs.

Det dröjde dock inte länge förrän den unge Victor förstod att det där med bandy det var nog något ändå.

– När jag var liten var målet att vinna ett SM-guld med Sandviken. Det var det man pratade om när man gick i förskoleklass, berättar han.

Hade vi inte träning eller match själva åkte vi på nästan varje hemmamatch i början på 2000-talet.

Rivaliteten med "stassingarna" i BS – den som grundlades i ungdomsbandyn – gjorde att linghedarna, för att se elitbandy, hellre åkte vänster i Borgärdet och över Lumsheden österut i stället för den hälften så långa vägen söderut på länsväg 850 till Falun.

Och att Janérs så småningom skulle hamna på bandygymnasiet i Sandviken var mer eller mindre skrivet i stjärnorna.

– Min mamma är kusin med Owe Jansson (Grycksboprodukt med 13 säsonger i SAIK 1979–91 och spelande tränare i Linghed 1993–95). Det kan ha varit en anledning till att vi började åka dit. Hade vi inte träning eller match själva åkte vi på nästan varje hemmamatch i början på 2000-talet och sedan på Falun borta och Edsbyn borta.

Och visst blev det som han hade drömt om på skolgården – ett SM-guld i SAIK 2014, faktiskt det senaste som den anrika klubben har tagit – innan Janérs drog vidare för att utveckla sig själv på lägre nivå.

Valet av Falu BS var inte helt okontroversiellt hemma i byn, men Victor Janérs hade kunnat tänka sig att fortsätta efter de två säsongerna som det blev – om det inte hade varit för förutsättningarna.

– Det var ett bra gäng och jag gillade vart föreningen var på väg då. Men det var inte så motiverande att sitta en timme i bil från Sandviken och komma till Falun och så var det snö. Någon gång fick vi också flytta in på hockeyrinken – för att det var för kallt. För att det skulle vara kul igen ville jag spela inomhus. Jag hade blivit bekväm i Sandviken.

Bara två år efter att Victor Janérs lämnat Falu BS gick laget dock upp i elitserien.

Den 20 januari 2019 fick Henrik Andersson, också han från Linghed, chansen i målet i stället för Max Bergström i bortamatchen mot Edsbyn när Falu BS vann med 3–2.

Resultatet chockade Bandysverige, men kunde inte rädda BS kvar och elitseriesejouren blev bara ettårig.

– Jag tror till och med att jag såg den matchen, säger Victor Janérs, som hade följt sju år äldre Andersson på nära håll hemma på Hedåsen under uppväxten och till och med spelat med honom säsongen 2006/07 när han a-lagsdebuterade som 13-åring (!) hemma mot Gävle (5–5).

Andersson – U15-landslagsman i början av 2000-talet – hade hunnit fylla 28 år när han tog steget över till Falu BS samma år som Victor Janérs, 2014.

Men hans elitseriesejour blev bara ettårig. Han kämpar, efter en skadedrabbad fjolårssäsong, vidare i skuggan av förre landslagsmålvakten Patrik Hedberg, men det står redan klart att det inte blir någon uppflyttning för Falu BS heller den här säsongen.

När Victor Janérs anslöt till Örebro SK för snart fem år sedan hade laget precis klarat ett negativt kval för att hålla sig kvar i Bandyallsvenskan.

När han kom till Lugnet för två veckor sedan gjorde han det med ett lag som gått fram som vore det Linghed i division 2 norra Svealand 1988/89 och vunnit 13 raka matcher i Bandyallsvenskan.

Jag hade lite gratis personligen för att jag var tillbaka i Falun och fick spela där.

Ändå var Victor Janérs orolig.

– De hade chansen att vila på lördagen medan vi hade en rejäl urladdning mot Rättvik där vi ledde en minut på hela matchen och det var den sista. Men jag kände mig förvånansvärt pigg på söndagen.

När han lämnade isen på Icaniwill arena gjorde han det som sitt lags bästa spelare i matchen och som tvåmålsskytt i 4–2-segern.

– Jag hade lite gratis personligen för att jag var tillbaka i Falun och fick spela där. Jag var väldigt laddad inför den matchen, avslöjar Victor Janérs.

I Linghed satt föräldragenerationen och njöt.

"Bonnbyn" hade slagit tillbaka "stassingarna".

– Pappa ser alla mina matcher på plats. Men den här säsongen får han hålla till godo med tv:n. Och han är mer nervös än mig inför matcherna.

På lördagen är Tomas Janérs bänkad där i soffan igen.

Linghed kan få en elitseriespelare igen – två år efter Falu BS uttåg och sju år efter SAIK:s SM-guld.

Och lita på att Victor Janérs skickar en tacksamhetens tanke till Uno Olars, som avled 2007 73 år gammal, den dag det händer.

Den skridskoåkning han själv ser som sin största styrka – och som han får ännu mer utrymme att utnyttja i sin nya roll som mittfältare än vad han hade som ytterhalv – tackar han dels Sebastian Falk på bandygymnasiet i Sandviken, dels de många timmarna på Hedåsen, för.

– Uno gjorde ett enormt jobb och såg till att det var is. Det fanns alltid bra förutsättningar eftersom det är en så liten ort. Det var alltid ledigt på planen. På loven var vi alltid uppe och åkte hela dagarna och hängde i omklädningsrummet och var ute och lirade. Vi var där hela dagarna tills det blev träning på kvällen. Sedan var vi ju på bandyplan jämt på lediga kvällar. Man var hem och åt efter skolan, sedan skjutsade farsan upp en och hade man inte träning så var man där ändå. Man bodde nästan där. Och på sommaren sopade vi upp parkeringen och åkte inlines i stället.

Uno Olars – som hade två passioner i livet; jakt och bandy – livsverk kröntes den där säsongen för 31 år sedan.

1989/90 var Lingheds IF Dalarnas näst bästa bandylag efter allsvenska Falu BS.

Det jumbotippade laget chockade alla och slutade på en sensationell fjärdeplats i division 1 norra.

I näst sista omgången åkte Linghed till Bollnäs – och vann med 5–2 på Sävstaås. Mats Erks blev stor matchhjälte med tre mål, Tommy Janérs gjorde ett. En 18-årig Patrik Södergren reducerade för hälsingarna i 87:e minuten.

Men redan säsongen därpå började resan nedåt.

"Kicken" återvände till Falu BS, Bert-Ola Eriksson blev spelande tränare i Liljan och 1990/91 tog Linghed bara sju poäng när laget rasade ur divsion 1 norra.

2000 togs laget ur seriespel, men återvände två år senare och Uno Olars vädrade morgonluft när Owe Jansson återinstallerades som tränare.

"Att det går upp och ner i så här små samhällen är naturligt. Just nu ser det väldigt ljust ut efter några tyngre år," sade han inför säsongen 2002/03.

Men resultaten kom aldrig igen.

Det har nu gått snart fyra år sedan Lingheds IF spelade sin senaste a-lagsmatch.

Den 24 februari 2017 avslutade laget, med 5–9 i hemmaderbyt mot Karlsbyheden, en division 2 södra Norrland-säsong som innebar 14 raka förluster och 22–138 i målskillnad.

Sagan var slut och kontrasten mot 30 år tidigare kunde inte bli större.

Nere på Lingvägen har Lars Mill precis kommit hem efter en resa till Orsa och Älvdalen i jobbet som försäljare av kemikalier.

I Rättvik har han köpt en fyrhjuling som ska hjälpa till med snöskottningen både hemma på tomten och vid fritidshuset.

– Jag köpte den på vägen upp och tog med den på vagnen på vägen hem, berättar han.

Det var Mill som drev Linghedsbandyn framåt under 20 år efter att en efter en i den "gyllene generationen" droppade av. Först som spelare, sedan som spelande tränare och på slutet även som vice ordförande.

Efter att han tackade för sig dröjde det bara ett par år så var a-laget nedlagt.

– Det fanns lite pojklag under a-laget. Men tyvärr var det ett lite stort steg upp. Kanske hade vi P11–12, kanske P13–14 rentav. Sedan var det yngre gäng. Och skridskolekis. Glappet var för stort, det fattades en fem–sex år. Spelarna växer inte på träd i dag, förklarar Mill.

Och skillnaden mellan 80-talets hängivna gäng och 10-talets dito var stor.

– På den tiden var det bara Mats Erks, som jobbade på räddningstjänsten, som jobbade skift. Nu på slutet var det väldigt många. Det kunde vara 18 stycken på träningarna ena veckan, nästa vecka var det sex. Jag försökte till och med värva hit spelare, göra en satsning, men när det blir så blir det svårt.

Ändå poppar det fortfarande upp en och annan bandyspelare som, likt Victor Janérs, har det där drivet.

– Det är några som går på bandygymnasiet i Rättvik, berättar Mill.

Jag gissar att tv, tv-spel och "set" på huvudet har tagit över det vi gjorde ute förr i tiden.

Vad skulle det betyda för intresset om Victor Janérs blir elitseriespelare?

– Det betyder nog en hel del. Sedan är det inte så många av de yngre som har koll på honom utan det är mer vi som har hållit på med bandyn som vet att det har gått bra för honom, att han är en av de få som har lyckats med bandygymnasium och allting.

Att just skridskoåkningen har fått en "boom" under den coronakris som under en månads tid omöjliggjort allt inomhusidrottande tror inte Lars Mill heller kommer att ge någonting på sikt för bandyn.

– Jag vet inte vad som har hänt. Jag gissar att tv, tv-spel och "set" på huvudet har tagit över det vi gjorde ute förr i tiden.

Jag tror inte att det kommer att fungera framöver tyvärr. Det är ingen tv-sport direkt och det är där pengarna ligger i dag.

På skolan 50 meter från Hedåsen, där Victor Janérs började drömma, är det i alla fall inte någon brist på barn.

– De har 70–80 ungar. De påstår att det är bra med barn. Sedan gäller det att hålla dem kvar. Det finns lite annat att välja på i dag, säger Lars Mill.

Och det är då som det stora vemodet rullar in.

– Jag är rädd för att bandyn är en utdöende sport. Jag tror inte att det kommer att fungera framöver, tyvärr. Det är ingen tv-sport direkt och det är där pengarna ligger i dag.

För 31 år sedan fanns det pengar även i bandyn.

Åtminstone i Linghed.

– Vi hade två bortamatcher i Kalix, mot Nyborg och Kalix innan de slog ihop, och då flög vi på bortamatcherna.

Hur hade ni råd med det?

– Fråga mig inte. Uno Olars levde då.

Är det den typen av eldsjäl som saknas i dag?

– Ja, det har försvunnit helt. Lika det här ideella. Folk har inte tid eller orkar inte ta sig tid.

Det börjar skymma över Linghed.

Vid klubbhuset står Mats Erks fortfarande och fixar med plogen.

Sporten frågar om vi får ta en sista bild.

Mats Erks ställer upp, motvilligt.

– Kör försiktigt hem, säger han.