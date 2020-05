Jan Erik har skrivit bok om Dalarna under andra världskriget – vill slå hål på myter: ”Bygger på spekulation”

Hur var livet i Dalarna under andra världskriget? Det är en fråga som Jan Erik Ohlsson har sökt svaret på i två års tid. Och efter en enorm studie har han nu också beskedet.

– Jag tog nyligen emot boken från tryckeriet i Estland. Den är skickad både till bibliotek och bokhandlare här i Dalarna. Det har varit ett otroligt stort intresse, säger Jan Erik Ohlsson, som skrivit boken som bär namnet Dalarna under andra världskriget.

Under efterforskningarna har Jan Erik studerat gamla dagstidningar som publicerades under kriget, såsom Mora Tidning och Borlänge Tidning.

– Man blir rätt trött i armen av att läsa tidningar på mikrofilm eftersom man måste manuellt veva rullen hela tiden, skrattar Jan Erik Ohlsson, som bor i Borlänge.

Han har också gått genom drygt fyrtiofem olika böcker som på olika sätt behandlar krigsåren (1939-1945) i Dalarna, samt nyttjat både krigs- och riksarkivet.

– Jag ville ta ett helhetsgrepp kring det här ämnet såsom ingen har gjort tidigare, förklarar Jan Erik.

Han påpekar att boken både innehåller kända fakta samt en del nya rön. En del felaktigheter från tidigare utgiven litteratur har han korrigerat. Vill man fördjupa sig i någon aspekt finns en gedigen litteraturförteckning i boken.

Jan Erik, som själv är bördig från Orsa, berättar att ett stort fokus under kriget låg på norra och västra Dalarna. Många anläggningar byggdes här för att stävja hotet som fanns på andra sidan gränsen.

En stor del av boken berör också olika läger som bildades i Dalarna. Däribland i Dala-Floda där du fortfarande finner många med norska efternamn. Detta eftersom det pågick mönstring av norrmän på orten, och en del blev kvar och bildade familj.

Dessa norska utbildningsläger är en något udda historia, påpekar Jan Erik, eftersom de egentligen var förbjudna enligt svensk lag.

Det var nämligen Harry Söderman, eller Revolver-Harry, som i hemlighet fått i uppdrag att bilda en norsk polisstyrka baserad på norrmän som flytt till Sverige. Denna utbildning blev sedan allt mer militär i sin omfattning.

– Det stred mot alla regler som finns, reflekterar Jan Erik.

Det må vara Jan Eriks fjärde bok som han publicerar men han känner fortfarande en stolthet när han får möjligheten att väga en ny bok i sina händer.

– Det är fantastiskt att få boken i sin hand. Det är en speciell känsla att lilla jag kan få till något sådant. Det känns härligt, säger Jan Erik, som fortsätter:

– Den fyller dessutom en viktig funktion. Det finns kraftiga kunskapsluckor och missuppfattningar om den här tiden. Och majoriteten som levde då finns inte med oss längre.

Exempelvis vänder sig Jan Erik helt emot bilden av att det skulle ha funnits koncentrationsläger i Dalarna såsom somliga har hävdat.

– Det är felaktigt och bygger på spekulation, enbart för att väcka sensation. Då förtjänar Dalarnas befolkning något bättre. De förtjänar en riktig historiebeskrivning, betonar Jan Erik.

Jan Erik anmärker att boken är extra intressant just nu eftersom vi har en stor kris i samhället. Den senaste gången vi hade en stor kris i landet var för ganska exakt 80 år sedan under just andra världskriget.

Det som också kom att prägla Sverige och Dalarna under kriget var flyktingströmmarna, som starkt påminner om det vi har och har haft de senaste året, reflekterar Jan Erik.

– Jag hade egentligen tänkt hålla föredrag om detta vid den här tidpunkten, så det känns ju lite tomt inombords. Men det finns stora och små problem här i livet, säger Jan Erik, som får roa sig genom att orientera i stället.

Hans plan var nämligen att åka runt och föreläsa om boken men på grund av den rådande pandemin hoppas och tror Jan Erik att han kan genomföra detta senare under hösten.

– Det ser jag fram emot, avslutar Jan Erik.