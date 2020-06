Jämförelsen med Premier League-jätten – Bragetränaren sågar nya regeln: "Tycker det är en riktigt dålig idé"

Inför en annorlunda säsong har Svenska Fotbollförbundet, under en minst lika annorlunda vår, beslutat att göra ett par tillfälliga regeländringar i de högre förbundsserierna.

Detta i syfte att underlätta för klubbarna då man räknar med en högre fysisk belastning, och därmed en större risk för skador, i och med den komprimerade säsongen.

Den mest påtagliga förändringen innebär att lagen under 2020 kommer att ha möjlighet att göra fem byten istället för tre, som brukligt.

En regeländring som dock inte imponerar på Bragetränaren, Klebér Saarenpää.

– Jag tycker att det är en riktigt dålig idé.

Kan du utveckla.

– Först och främst så har ju vi i Sverige hållit igång fotbollen med full träning hela tiden, så det har ju inte varit nåt break i förhållande till att förbereda sig inför säsongen. Fysiskt ska vi vara där. Det är bara träningsmatcher som saknas och det är lika för alla, men det tror jag inte kommer öka skaderisken allt för mycket. Det är upp till var och en i klubbarna att sköta sin träning, helt enkelt, säger Saarenpää och fortsätter:

– När det gäller resten av Europa så ska de få fem byten, men det är ju för resten av den här säsongen, som de håller på att avsluta. Sen får vi se om de tar det in i nästa säsong. Medan vi har det hela säsongen, vilket blir lite underligt.

Men vad är det med själva regeländringen som är dåligt?

– Jag spelar hellre våra bästa spelare mot motståndarens bästa spelare när vi är trötta, än att vi bägge gör byten och spelar våra andraspelare mot deras andraspelare som är pigga. Och det är lättare att förstöra fotbollsmatcher och spela defensivt än att skapa. Nu kommer du ju kunna byta i princip 45 procent av din startelva. Målen görs och matcher avgörs oftast i slutet av matcher när du är trött och gör misstag och nu får man ytterligare två byten som man kan göra i det. Jag tror att det kommer att gynna mittensektionen av serien.

Konsekvensen av förändringen är inte positiv för fotbollens utveckling, menar Bragetränaren.

– Att göra fler byten tror jag inte kommer att utveckla produkten fotboll. Det blir ju intressant när folk är trötta och gör misstag. Fotbollen går så pass fort och är så intensiv och disciplinerad nu, så det är svårt att skapa något.

Att kommande säsong kommer innebära en högre belastning, på grund av de speciella omständigheter som råder, är inte ett argument som Klebér Saarenpää tycker är tillräckligt starkt för att ändra på regelverket. Och han har lagt ned ett gediget arbete för att kunna stå för sin åsikt.

– Jag har tittat på det där, och det beror på när säsongen slutar, vilket kommer bestämma hur tajt spelschemat blir. Om vi spelar in i november eller december. Men det vet vi inte definitivt än. Spelar vi in i november så blir det ett mer tajt schema än vad vi är vana vid och då kommer vi spela 1,38 matcher per vecka. Jag har jämfört det med stora ligor och de som ligger högst är Championship och League One på 1,48 matcher, normalt sett.

En vanlig säsong spelar Brage 1,18 matcher per vecka. Ett mittenlag i Premier League ligger på 1,28 matcher i veckan, medan ett lag som Manchester City, som ofta går långt i alla cuper, är uppe på 1,68 matcher per vecka enligt Saarenpääs uträkningar.

– Det är ju bra mycket mer än vad vi ska spela, men de har tre byten. Då kommer argumentet att de har bredare trupp, men då tittade jag på det också. Och de lagen går faktiskt runt på, i genomsnitt, 20 spelare som spelar över 1 000 minuter en sån säsong. Så jag har gjort min hemläxa när det gäller det där, och jag tycker inte att det håller.

Är det inte svårt att jämföra ett lag i Superettan med Manchester City?

– Jo, men det är ändå samma typ av belastning, så det är det enda vi kan jämföra med. Det är upp till oss att förbereda oss. Varför ska vi ha andra regler än dit vi siktar mot? Det är ju inte direkt breddfotboll, med fria byten, som vi håller på med.

Kan inte regelförändringen även öppna dörrar för dig som coach, att du kan matcha på annorlunda sätt och ha andra strategier?

– Det kommer det definitivt att göra. Vi har resonerat, gått igenom olika scenarion och det kommer att bli annorlunda. Jag ska ha en dragning med truppen så att de förstår det, för det är klart att vi ska utnyttja det till max, när det finns en sån regel.

Det tillfälliga regelverket säger, som nämnt, att fem spelare får bytas under matchen. Det måste dock ske vid högst tre tillfällen, vilket innebär att man måste göra dubbelbyten för att kunna nyttja samtliga möjliga byten.

– Hypotetiskt sett kan det ju bli att man gör ett byte i 50:e, ett i den 60:e och sen får man en skada i 70:e. Då kan man byta ytterligare två spelare vid det tredje bytet och då kanske det ryker två spelare till. Om jag inte kan utnyttja det senare så är det lika bra att ta dem då.

– Så det kommer bli annorlunda för oss tränare hur vi ska maximera det där, samtidigt som spelarna måste lära sig att acceptera att bli utbytta för att det blir en så annorlunda situation.

Kommer du kunna dra fördelar av det?

– Jag försöker dra fördelar av alla regler. Det gäller bara att hitta hur. Men det blir en algoritm som vi får sätta. Vad som blir bäst för oss när det gäller förhållandet mellan spelare som ska ut och vad vi har för alternativ att kasta in. Blir det plus eller blir det minus? Det blir fingertoppskänsla varje match.

En utmaning för er tränare?

– Ja, även om jag är negativ till det så är det så nu. Och då blir det intressant att testa. Jag tycker att det ska bli kul med ett tajt matchande.

Den andra regelförändringen trädde i kraft så sent som på onsdagen och innebär att spelare den kommande säsongen blir avstängda först efter att ha dragit på sig fyra gula kort, istället för tre.

– Ja, det är väl bra (skratt). Klubbar med små trupper kommer att ha sina bästa spelare mer tillgängliga istället för avstängda. Och det är ju bra. Men fotbollen kommer nog att packas ihop. Eventuellt kommer topplagen inte att bli så givna topplag, utan det kommer att smetas ut.