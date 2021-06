Isobel Hadley-Kamptz: Jag läste på och ändrade mig om kokakyl

Människor mår bättre i vackra miljöer och sämre i fula. Detta intuitiva påstående stöds numera av allt mer forskning. Det finns till och med en akademisk disciplin som kallas "Design och hälsa", där bland annat miljöpsykologi, medicin, landskapsarkitektur och antropologi förenas i studier av vilka miljöer som bidrar till eller försämrar människors hälsa.

Man har till exempel kunnat se att patienter som efter en operation har utsikt över natur behöver kortare vårdtid, mindre smärtstillande och har färre komplikationer än patienter som haft utsikt mot en tegelvägg.

Vackra omgivningar sänker blodtrycket och hjärtfrekvensen och bara att vistas två timmar varje vecka i naturen ger signifikant bättre välmående. "Naturen" behöver här dock inte tolkas som urskog, en stadspark eller grönskande villaträdgård räcker.

Hela tiden kommer nya rön om att vikten av det som fortfarande ibland betraktas som "flum", eller som mjuka och därmed oviktiga aspekter av hälsoarbete. Inte minst i ingenjörslandet och den offentliga finansieringens Sverige vill de flesta främst fokusera på effektivitet, strikt tolkat utifrån 1900-talets industriella normer.

Det är bara att titta på hur sjukhus och andra offentliga miljöer i allmänhet planeras - medicinteknik, kostnadseffektivitet och om man har tur arbetsmiljö kommer milslångt före fluffiga kriterier som harmoniska dimensioner eller vacker utsikt.

Det holistiska läkandet handlar dock inte bara om hur saker ser ut, även ljudmiljö, dofter och all sorts sinnlighet spelar in i hur väl en människa förmår ta emot medicinsk behandling. Här kommer förstås sjukhusmaten också in.

Många av dem som protesterat mot att maten inte längre ska tillagas på Falu lasarett gör det utifrån den här sortens tänkesätt. Jag förstår dem. Bra sjukhusmat är otvetydigt viktigt för patienternas tillfrisknande. Om man äter för lite och går ner i vikt under en sjukhusvistelse ökar komplikationerna och de medicinska resultaten försämras.

När jag började läsa på om det här visade det sig dock inte vara så enkelt att maten alltid blir bättre av att lagas på plats. Vissa har lyft fram att Falu lasarett för sju år sedan vann pris för Sveriges bästa sjukhusmat och att köket därför måste få fortsätta. Men året därpå vanns samma pris av sjukhusmaten i Västmanland, som var just ett sådant kokakyl-system som nu ska införas här också.

I region Skåne har man precis anlitat en stjärnkock som vunnit matlagnings-VM att ta fram ett kokakyl-koncept helt utifrån matglädje och god smak.

Om man tittar på matsvinnet från tallriken, det vill säga den mat som patienten inte äter upp, ligger dessutom sjukhusen i Falun och Mora på plats sex och sju bland hela 26 sjukhus. Bara vid fem sjukhus kastar man mer mat som patienterna ratat.

Jag vet inte hur den nya sjukhusmaten kommer att bli. Men nu vet jag i alla fall detta: om maten blir mindre smaklig kommer det sannolikt inte bero på kokakyl-modellen i sig, utan på att man inte satsade tillräckligt på råvaror och tillagning.