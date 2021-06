Isobel Hadley-Kamptz: En midsommarnatt, på en karg och kall bit jord i norra Europa

"Vi tog en kall och karg bit jord i norra Europa och tillsammans skapade vi välstånd."

Politiska motståndare på sociala medier har hånat Ebba Busch för den där meningen i hennes anförande i riksdagen inför misstroendeomröstningen i veckan. Själv kan jag inte läsa den utan att få gåshud.

Jag är nu inte särskilt mycket kristdemokrat, och förresten kommer Ebba Busch från den historiskt bördiga Uppsalaslätten där stor rikedom fanns redan på 500-talet. Ändå väcker hennes ord något i mig, något om mig, som jag varken kan eller vill förneka.

Detta land lever i mig lika mycket som jag lever i det.

Politiskt må jag vara progressiv och liberal, en sån där pk-typ som numera blivit allt mer omodern. Likafullt är jag ohämmat gråtmilt patriotisk och kärleken jag känner till den här lilla biten jord går knappt att beskriva. Det här är mina fjäll, det här är mina granar, som jag helt bokstavligt brukar mumla när jag ser ut över landskapet i Grövelsjön.

Just nu blommar schersminen precis utanför min öppna dörr och medvetandet blir så övermannat av den intensiva doften att jag knappt vet var jag själv slutar och blommorna börjar.

Längre bort på min gata växer ett gullregn nästan till himlen och när jag passerar under de hundratusentals hängena på vägen till min yngsta sons förskola får jag svindel. I syrénernas tid och gullregnens månad, som Hjalmar Gullberg skrev, och just här och just nu finns inget annat val än hänryckning.

Förra året kom David Thurfjell ut med boken Granskogsfolk, där han ställde de minskande kyrkobesöken mot svenskarnas enorma naturkärlek och frågade sig om naturen har blivit svenskarnas religion. Jag tror att den egentligen alltid har varit det.

Sverige blev nämligen aldrig kristnat på riktigt. För att få svenskarna att acceptera kristendomen var kyrkan tvungen att väva in så mycket av de gamla naturreligionerna att resultatet knappt alls handlar om Jesus. Julen hos oss är främst en hednisk högtid och midsommar är svenskens mest älskade fest, vår egentliga nationaldag bortom kungaätter och regeringsformer.

Ljuset dessa sommarnätter är det som får oss att överleva resten av året. I min trädgård är färskpotatisen snart klar att ta upp och jordgubbarna har börjat rodna.

När jag grävde mina köksland, i stenig, lerig eländesjord, så tänkte jag vid vartannat spadtag att man kanske borde flytta till Amerika. Men efter några år med massor av ditsläpad koskit och kompost är myllan svart och maskarna fler än man kan räkna. Nästan varje kväll när jag vattnar uppfylls jag av den intensiva mening som bara känns när man är ett med världen. Jag tog en kall och karg bit jord och på något sätt blev den ett paradis.

Kristna i dag talar ibland om att världen numera är avförtrollad. Jag förstår inte vad de menar, för jag hittar förtrollning överallt. Min egen obetydlighet i förhållande till såväl svindlande fjäll som trädgårdens maskar och mycel ökar bara den oavvisliga känslan av absolut sanning. Skönheten är så stor, meningen så fullkomlig, världen finns i mig och jag i den.

Undren finns där inom räckhåll, det är bara att öppna sina sinnen. Och när gör man det bättre än under en midsommarnatt?