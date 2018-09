Spetsforwarden fortfarande utan mål – så hoppas Keränen få igång produktionen

MER: KLART: Dragkampen om Kevin Goumas är över – värvad av Leksands seriekonkurrent

När Michael Keränen spelade för finska Kookoo förra året noterades han för 38 poäng på 39 matcher.

När Mora IK presenterade att man knutit 28–åringen till sig marknadsförde man honom också som "en naturlig målskytt".

Under försäsongen har det dock gått trögt i den tilltänkta rollen, där forwarden ännu inte lyckats.

Med en inspelad assistpoäng under försäsongen, plus ännu en i SHL–premiären, så hoppas nog många på att Michael Keränen snart ska hitta till formen som just målskytt.

– Jag tycker ändå att premiären mot Örebro var ett steg i rätt riktning för mig. Jag känner mig ganska säker på att det spel jag vet att jag har i mig kommer.

– Det tar alltid tid att landa på ett nytt ställe. Nu vill jag fortsätta bygga från i lördags så kommer poängen och målen att komma, säger den 28–årige finländaren.

Med kedjekamraten Andrew Rowe tycker Keränen att han funnit en bra samarbete.

Även om han ser att det finns utrymme för förbättring i hur man hanterar pucken.

– Jag tycker att min kedja har haft ganska mycket möjligheter, så grunden till en framgångsrikt spel tycker jag finns där.

– Men vi måste hålla i pucken längre i anfallszon, vi behöver inte ha så bråttom som vi har ibland. Man har ofta mer tid att hålla i pucken än vad man tänker att man har, för att hitta en bättre eller en annan spelväg.

Trots att han från början sagts ska axla rollen som målskytt, tycker inte Keränen själv att hans bästa egenskap som forward är hans skott.

Att döma av den egna beskrivningen så verkar Mora värvat hem en målskytt lika mycket som ett spelfördelare i uppspelsfas.

– Visst, jag gillar att skjuta mycket men min bästa kvalité som forward tycker jag är min förmåga att läsa spelet och försöka hitta mina kedjekamrater. Mitt hockey-IQ, kan man säga.

– Får jag bara det och stämma, så är jag övertygad om att poängen och målen kommer att komma som sagt, avslutar Keränen.