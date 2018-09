Moras tunga besked – profil borta i flera veckor

När Mora under tisdagen genrepade inför kommande SHL-säsong var olyckan framme för profilen Tomas Skogs.

Den 34-årige backen tvingades då lämna isen med en armskada.

Och nu står det klart att det får konsekvenser för Mora under inledningen av säsongen. Klubben meddelade nämligen under onsdagen att Skogs blir borta i ett "antal veckor framöver".

Skogs har dragits med en del skadebekymmer under försäsongen och skadade sig under SCA cupen bara för att alltså skada sig i återkomsten under tisdagen igen.