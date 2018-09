Ingen Masuhr på Moras träning – så är prognosen inför premiären: "Ganska säkra"

Moras backuppsättning ser solid ut på papperet, men under försäsongen har manfallet varit stort.

När den här veckan inleddes var det dock bara långtidsskadade duon Daniel Grillfors och Joakim Lilliehöök som saknades och allt började se lite bättre ut.

På onsdagen kom dock det tunga beskedet att rutinerade Tomas Skogs missar inledningen av säsongen på grund av en skada som han ådrog sig i samband med träningsmatchen mot Färjestad i Hagfors i tisdags.

Och på torsdagens träning i Mora saknades även lagkaptenen Adam Masuhr på isen. Masuhr missade förra veckan på grund av en skärskada som han drabbades av i SCA-cupen i Sundsvall, men han var tillbaka i träning i måndags och spelade mot Färjestad.

Enligt Moratränaren Daniel Hermansson betyder dock inte lagkaptenens frånvaro att han inte spelar mot Örebro på lördag.

– Att han vilade i dag var en säkerhetsåtgärd och han vilar nog på fredag också. Men vi tror att han kan spela på lördag. Eller, vi är ganska säkra på att han kan spela, meddelar Hermansson.

I så fall lär Moras sex backar mot Örebro bli Masuhr, Erlend Lesund, Marek Daloga, Viktor Amnér, Kevin Gagné och junioren Anton Schagerberg. På torsdagens träning körde ytterligare tre juniorer, Fredrik Svennas, Oskar Skymning och Marcus af Burén med A-laget.

På forwardsidan deltog alla spelare i truppen, inklusive junioren Adam Edström, på träningen. Det innebar 16 ombytta forwards, och rotation i kedjorna gör att det inte gick att utläsa helt hur formationerna ser ut just nu.

Mora nötte powerplay med två formationer, en med Marek Daloga, Matt Bailey, Michael Haga, Mathias Bromé och John Persson och en med Kevin Gagné, Sebastian Hartmann, Niki Petti, Andrew Rowe och Michael Keränen.

Backparen på träningen: Gagné, Amnér – Daloga, Lesund – Schagerberg, af Burén – Svenning, Skymning.

Kedjor: Petti, Rowe, Keränen – Bromé, Haga, Persson – Aronsson, Hilmersson, Bejmo – Bailey, Johansson, Hartmann.

Övriga forwards: Galbavy, Svanlund, Edström, Goumas.

OBS! Notera att de som står som övriga forwards roterades in i de övriga formationerna under träningen. Första och andra kedjan verkar ganska klara just nu, medan det känns lite mer öppet i tredje och fjärde linan.

