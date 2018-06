Falufostrade målvakten om draften och tuffa NHL-lägret: "Värsta jag någonsin varit med om"

Under den gångna helgens NHL-draft valdes 18-årige Samuel Ersson, fostrad i Falu IF, av Philadelphia Flyers som nummer 143 i den sjätte rundan.

– Det känns helt fantastiskt, det är verkligen en dröm som blivit sann. Jag hade haft kontakt med lite klubbar innan, men Flyers sa att om jag faller ner till de lägre rundorna så kommer jag att väljas.

Ersson är just nu i Philadelphia för ett utvecklingsläger där draftade spelare får träna, lära sig äta rätt, och chansen att känna på livet som hockeyproffs på andra sidan Atlanten.

Lägret har än så länge varit fyllt av nya erfarenheter. Det jobbigaste? Träning med amerikanska elitsoldaterna Navy SEALs.

– I onsdags gick vi upp klockan 04.00 för att sedan åka och träna på en militäranläggning tillsammans med Navy SEALs. Det var det absolut värsta jag någonsin varit med om. Vi tränade i 6 timmar utan paus, jag har aldrig tränat så hårt.

Lägret har varit lärorikt och kul, men än så länge har inte killarna haft någon riktig paus.

– Det har varit väldigt mycket att göra. Vi har inte haft någon egentid alls, utan det handlar mest om att få i sig mat och sen gå och lägga sig.

Framtiden är ljus för den unge burväktaren, som lämnade Falun för Brynäs som 16-åring och inför kommande säsong har skrivit på för allsvenska Västerås IK. Utöver draften är han uttagen till Juniorkronornas läger i juli.

– Det handlar för mig om att ta chansen, mycket beror på hur jag presterar under den kommande säsongen. Det känns som att jag har något bra på gång, men jag kommer att få jobba hårt för att ta en plats.

På frågan om Erssons rutiner inför matcher skrattar han lite och säger att han inte vill dela med sig så mycket.

– Jag har ganska många grejer för mig inför matcher. Det känns som att jag jinxar det om jag berättar för mycket om det, men till exempel knasar det i huvudet om inte rätt kläder ligger framme på rätt plats.

Ersson har lite erfarenhet av SHL-spel. Under förra säsongen hade Brynäs en del skadebekymmer på målvaktssidan, och andremålvakten Felix Sandström fick kliva av isen efter 20 minuter spelade. Då fick den då 18-årige Samuel Ersson äntra Gavlerinkens is. När Ersson klev in så släppte han in två mål på de två första skotten, och matchen slutade 1-4 till Färjestad.

– Det var så klart tråkigt att det blev så. Jag känner dock att erfarenheten har hjälpt mig. Ibland skiter det sig, och det är bara lära sig hantera det. Det har gjort mig till en bättre målvakt.

Före detta lagkamraterna i Brynäs Felix Sandström (nu HV71) och Marcus Westfält är även de på lägret i Philadelphia.