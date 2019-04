Rekord, jätteskräll och kliniskt powerplay – här är de största snackisarna från andra dagen av U18-VM

Rekordmannen Jack Hughes

Inför mästerskapet var alla strålkastare riktade mot Jack Hughes som beräknas väljas först av alla i sommarens NHL-draft. Efter en assist mot Sverige i öppningsmatchen fullkomligt exploderade det för Hughes i match två, mot Slovakien. När slutsignalen ljöd hade han noterats för inte mindre än sju poäng, fördelat på fyra mål och tre assist, vilket är rekord i U18-VM-sammanhang för antalet poäng i en match samtidigt som hans fem poäng i tredje perioden är tangerat rekord i turneringen.

Caufield jagar Ovechkins målrekord

USA:s 12–5-seger över Slovakien gav såklart rubriker och utöver ovan nämnde Hughes var det framför allt Cole Caufield som stack ut. Caufield, som öst in poäng i klubblagen under säsongen och som gjorde hattrick mot Sverige, visade att bössan var laddad även under fredagen då han smällde in fyra mål och nu alltså har sju gjorda mål på två matcher. Med detta är han sju mål ifrån Alexander Ovechkins rekord på 14 gjorda mål, när tre gruppspelsmatcher plus slutspel återstår.

Ny skräll av Vitryssland

Under öppningsdagen stod Vitryssland för en skräll när de besegrade Tjeckien. En seger de följde upp med en ännu större skräll under långfredagen. När de ställdes mot Finland i A3 arena i Umeå sprang vitryssarna ifrån till 4–0 tidigt i den tredje perioden innan motståndet visserligen kröp närmare målmässigt men när 60 minuter var spelat stod det 4–3 på resultattavlan i Vitrysslands favör efter att Finland skapat nerv i det hela genom tre mål i den tredje perioden. En skräll med betydligt större tyngd än den mot Tjeckien.

Småkronornas powerplay

Sverige fick slita för segern mot Lettland, även om det till slut blev seger med tre mål. En stor del i segern hade värdnationens spel i numerärt överläge. Detta då inte mindre än fyra av Sveriges fem mål i matchen kom när det satt en lettisk spelare på botbänken i Örnsköldsvik. Karl Henriksson såg dessutom till att samla på sig poäng på alla fyra mål med en man mer på isen. Ett viktigt besked för Sverige som med andra ord studsade tillbaka från förlusten i öppningsmatchen mot USA.

MATCHFAKTA U18-VM, TORSDAG

Slovakien–USA 5–12 (1–3, 1–2, 3–7)

Första perioden: 0–1 (7.42) Cole Caufield (Jack Hughes, Case McCarthy), 0–2 (17.27) Alex Turcotte (Patrick Moynihan, Matthew Boldy), 1–2 (19.31) Samuel Krajc (Andrej Golian, Oliver Turan) spel i numerärt överläge, 1–3 (19.41) Matthew Boldy (Drew Helleson, Patrick Moynihan)

Andra perioden: 1–4 (20.59) Jack Hughes (Cole Caufield), 2–4 (25.42) Dominik Sojka (Maxim Cajkovic, Artur Turansky) spel i numerärt överläge, 2–5 (39.47) Cole Caufield (Alex Turcotte) spel i numerärt överläge

Tredje perioden: 2–6 (41.55) Jack Hughes (Michael Gildon, Cole Caufield), 2–7 (43.15) Owen Lindmark (Alex Turcotte, Marshall Warren), 3–7 (45.09) Adrian Valigura, 4–7 (46.21) Martin Chromiak, 4–8 (50.34) Cole Caufield (Jack Hughes), 4–9 (52.13) Jack Hughes (Alex Turcotte, Matthew Boldy) spel i numerärt överläge, 5–9 (54.12) Juraj Elias (Frantisek Gajdos), 5–10 (55.00) Jack Hughes, 5–11 (55.32) Cam York (Drew Helleson, Sean Farrell), 5–12 (57.12) Cole Caufield (Jack Hughes, Matthew Boldy) spel i numerärt överläge

Skott: 35–47 (7–16, 16–9, 12–22)

Utvisningar, Slovakien: 5x2, USA: 6x2

Domare: Andrei Shrubok, Michael Tscherrig

Publik: 620, Fjällräven Center

Kanada–Schweiz 7–4 (3–0, 1–3, 3–1)

Första perioden: 1–0 (3.40) Connor Zary (Brayden Tracey, Jamieson Rees), 2–0 (7.04) Brayden Tracey (Connor Zary, Jamieson Rees), 3–0 (10.19) Thomas Harley (Philip Tomasino)

Andra perioden: 3–1 (22.57) Elvis Schläpfer, 3–2 (29.42) Elvis Schläpfer (Jeremy Zürcher, Noah Delemont), 3–3 (36.02) Denys Rubank (Elvis Scläpfer), 4–3 (38.23) Peyton Krebs (Jamie Drysdale)

Tredje perioden: 5–3 (45.38) Brayden Tracey (Alex Newhook, Thomas Harley) spel i numerärt överläge, 5–4 (48.21) Joel Salzgeber (Jannik Canova, Yves Stoffel), 6–4 (49.58) Dylan Cozens (Jakob Pelletier, Alex Newhook), 7–4 (53.30) Dylan Holloway (Peyton Krebs)

Skott: 60–28 (17–8, 23–12, 20–8)

Utvisningar, Kanada: 3x2, Schweiz: 4x2

Domare: Marcus Linde, Miroslav Stefik

Publik: 458, A3 arena

Sverige–Lettland 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

Första perioden: 0–1 (7.17) Patrik Zabusovs, 1–1 (11.31) Karl Henriksson (Lucas Raymond) spel i numerärt överläge, 2–1 (13.03) Oscar Bjerselius (Zion Nybeck)

Andra perioden: 3–1 (26.15) Alexander Holtz (Max Wahlgren, Karl Henriksson) spel i numerärt överläge

Tredje perioden: 3–2 (41.55) Janis Svanenbergs (Rihards Ligis), 4–2 (47.39) Karl Henriksson (Max Wahlgren, Tobias Björnfot) spel i numerärt överläge, 5–2 (55.45) Lucas Raymond (Tobias Björnfot) spel i numerärt överläge

Skott: 44–19 (21–6, 6–8, 17–5)

Utvisningar, Sverige: 3x2, Lettland: 4x2

Domare: Michael Campbell, Sean MacFarlane

Publik: 1 257, Fjällräven Center

Vitryssland–Finland 4–3 (1–0, 2–0, 1–3)

Första perioden: 1–0 (17.45) Dmitri Kozorez spel i numerärt överläge

Andra perioden: 2–0 (26.56) Alexander Palchik (Danil Martynov) spel i numerärt underläge, 3–0 (33.17) Yevgeni Oxentyuk (Yegor Buyalski, Vladislav Kolyachonok)

Tredje perioden: 4–0 (43.48) Yegor Buyalski (Yevgeni Oxentyuk, Ilya Usov), 4–1 (48.10) Tuukka Tieksola (Leevi Aaltonen), 4–2 (50.02) Patrik Puistola (Antti Saarela, Ville Heinola), 4–3 (55.40) Topi Niemelä (Leevi Aaltonen)

Utvisningar, Vitryssland: , Finland:

Domare: Guillaume Labonte, Sergey Morozov

Publik: 362, A3 center