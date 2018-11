Vaktmästaren som blev viral succé – nu längtar Emil, 21, tillbaka till LIF-båset: "Vill göra comeback"

När Leksand mötte Västervik i Tegera Arena i december i fjol stod Emil Ericsson i båset och hjälpte till att coacha fram hemmalaget till seger.

Till vardags är 21-åringen vaktmästare – och nu också något av en rikskändis.

Emils gästspel i Leksandsbåset dokumenterades av C More i serien "En sporthistoria", och inslaget – kallat "Coach för en dag" – visades i samband med LIF:s bortamatch mot Björklöven i förra veckan.

Folk har sagt hur duktig jag har varit, och då blir man ju glad. Det känns i hjärtat.

Klippet har sedan dess blivit en viral succé på internet, och Emil Ericsson är kanske den mest uppmärksammade leksingen just nu. Innan Hockeypuls får en pratstund med den unge LIF-fantasten under måndagen ska han först intervjuas av Radio Dalarna.

– Jag har frågat vad han tycker om all uppståndelse, om det är jobbigt med alla frågor. Men han svarar bara att det är lugnt, för han är van nu, säger Linus Carlsson och skrattar.

Linus arbetsleder arenaservicen i Tegera Arena och Weda Skog Arena och är således chef för Emil som primärt arbetar med att städa lokalerna. Men Emil står också vid Linus sida i Team Leksands (J18) bås och hjälper även till hos Häradsbygdens division 3-herrar och i Leksands SDHL-lag.

– Han hänger upp tröjor, fixar damasker och fyller på vattenflaskor. Emil är både materialare och glädjespridare.

Idrott betyder nästan allt i livet för mig, faktiskt. Jag föddes till att älska hockey.

Och dessutom en snackis i ishockeysverige.

– Det har varit roligt. Många har hört av sig. Ett par hundra meddelanden har jag fått på Facebook. Folk har sagt hur duktig jag har varit, och då blir man ju glad. Det känns i hjärtat, säger Emil Ericsson.

– Man har ju bra kollegor runtom också som hjälper till och stöttar en. Då vill man visa vad man kan.

Emil Ericsson är en välkänd figur i Leksandsidrotten. Förutom vaktmästarsysslan i Tegera Arena är han med och hejar fram bygdens baseboll- och fotbollslag när tillfälle ges. Och när herrlaget tar tre poäng i Hockeyallsvenskan finns han med i omklädningsrummet efter slutsignalen och hurrar för segern.

– Idrott betyder nästan allt i livet för mig, faktiskt. Jag föddes till att älska hockey.

Emils släktträd skvallrar om att så faktiskt är fallet. Mormor heter Inga Mattsson, mångårig medarbetare på Leksands IF:s kansli, och hennes bror är Peo Brasar; Leksandslegendar som var med om att vinna tre SM-guld med LIF på 70-talet.

– Jag vet inte hur många gånger jag har sett tv-inslaget, men tårarna kommer då, säger Inga Mattsson.

– Jag vet att Jon Knuts ibland tar med Emil till konditoriet på en fika. Det är fantastiskt hur hela föreningen och A-laget ställer upp för honom.

Emil Ericsson är välkänd i Tegera Arena, och under träningspasset är det flera av A-lagsspelarna som hejar på honom uppe på läktaren. Hans avslappnade relation till idolerna i Leksands IF är påtaglig i C Mores tv-inslag där Emil skämtar om att Martin Karlssons speltid ska begränsas, och att han är tvungen att lägga band på den hetlevrade Jens Nielsens känslor i båset.

– Men det där stämmer inte alls, så där har Emil helt fel, säger Jens Nielsen och skrattar.

Leksands assisterande tränare hade Emil Ericsson som materialare och hjälpreda när han tränade Häradsbygden häromåret. När Emil kom med synpunkter på Leksands spel i fjol kom Nielsen upp med idén att låta honom stå i båset som coach under en match.

– Emil tycker att han kan hockey bättre än alla andra, och han har mycket bra idéer. "Challe" (Mikael Karlberg, då i sportrådet) låg på för att han skulle få vara med på en match och det är jättekul att det blev av. Det var rörande att se reportaget, säger Nielsen.

Emil Ericsson utsågs till "matchens krigare" efter segern mot Västervik i fjol och har ett 100-procentigt segerfacit som tränare.

Är det dags för en comeback i båset snart, Emil?

– Ja, jag ska snacka med "Leffe" (Leif Carlsson, chefstränare) och "Jensa" (Jens Nielsen) och höra om jag kan vara med igen. Man vill göra comeback så snart som möjligt och hjälpa spelarna och materialarna.

Taktiken inför Leksands toppmatch borta mot Oskarshamn på onsdag kväll är glasklar.

– Vi måste upp med forwards bättre framför mål, och backarna ska inte stå så långt ifrån varandra. De måste tätare ihop, för då får vi i gång ett bättre spel.