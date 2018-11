Målrikt i matchen mellan Leksand och IK Oskarshamn – tre mål på 23 sekunder

Redan två minuter in i matchen tog Leksand ledningen via Tor Immo. Sedan dröjde det till matchminut 12 innan det blev mål igen, och under den minuten blev det inte bara ett mål utan totalt tre stycken.

Detta inom loppet av 23 sekunder.

Först ut var Thomas Valkvae-Olsen som gjorde mål 12.02, och följdes sedan av två IKO-mål där Filiph Engsund gjorde 1–2 12.16 in i matchen och nio sekunder senare, 12.25, gjorde Filip Svenningsson det tredje målet.

Enligt domarna.se är målen de snabbaste på hela 2000-talet.

Strax efter de tre målen tog Oskarshamn ledningen, när de fyra minuter senare utökade till 3–2 i powerplay.

Matchen pågår och du kan följa den via vår liverapport här.