Leksand bröt dystra sviten – vann drama mot Björklöven: "Inne i ett stim"

Efter fem raka förluster – till sist bröt Leksand sin tunga svit mot Björklöven.

Svettiga räddningar från både målvakten Axel Brage och forwarden(!) David Rundqvist gjorde att dalalaget höll undan mot "Löven".

– Vi funkar bra just nu som lag och är inne i ett litet stim, säger Rundqvist till C More efter 2–1-segern.