Isabelle var redo för storm och elavbrott: "Visste vad som väntade"

Vinden viner och snön yr. Isabelle Hallgren har just gått in till hästarna för att släppa ut dem. Klockan är elva på förmiddagen och strömmen har just kommit tillbaka.

Den försvann igår kväll och har sedan kommit tillbaka och slagits av flera gånger.

Hon är en av många som blev utan el när kraftiga vindar drog in över Dalarna. I området runt Yttre Heden blev cirka 300 hushåll av med strömmen.

Isabelle har just rensat upp hagen på grenar som fallit ned. Och vattenkärl som dansat runt av vinden.

Men hästägaren var förberedd. Hon kommer från trakten och vet att när det blir riktiga oväder så följer strömavbrott.

– Jag visste vad som väntade. Jag laddade med batterier och uppladdningsbara lampor som jag förberedde igår. När jag vaknade vid sex i morse och skulle ut och ge hästarna mat var det helt kolsvart i stallet.

De fyra hästarna står stilla ute i blåsten, de har fått på sig jackor men ser trots det inte helt nöjda ut.

– Utan jackorna hade de inte gått en meter, säger Isabelle.

Hon kunde inte släppa ut hästarna förrän strömmen var tillbaka.

– Om det är sådant här väder och det skulle hända någonting springer de bara rätt igenom stängslet. Och om någon av våra stora tallar skulle falla på inhägnaden skulle de bara gå ut. Så det är av ren säkerhet.

– Men det blåser inte lika mycket nu heller, hästarna tycker inte att det är roligt med det här vädret. De är modiga som vågar gå ut.

– Så fort det är dåligt väder ställer de sig under taket. Om de inte har något tak att gå in under blir det inte lika tydligt att hästarna tycker det är jobbigt att vara ute.

I huset eldar familjen med kamin men hästarna hade värme hela natten. De hade även fått extramat av sin skötare.

Isabelle tror att hon tänker extra mycket på förberedelser eftersom hon har djur.

– Jag tänker nog mer på dem än mig själv, det är så tråkigt när man inte är förberedd, säger hon.