Insänt: Kyrkofullmäktige för By Folkärna klubbade budgeten för nästa år

I den stora sockenkyrkan var det generöst med utrymme för fullmäktiges 25 ledamöter och övriga intresserade.

Kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg rapporterade om alla aktiviteter som trots pandemin kan genomföras både utomhus och i kyrkorum. Inför advent planeras adventsstämning med julkrubbor och dekorationer på kyrkogårdarna i Folkärna, By och Horndal. Utomhus vid Krylbo församlingsgård skapas under adventstiden ett "jultorg" med bland annat två marknadseftermiddagar och där varje fönsterruta blir till en adventslucka som öppnas dag för dag. Kyrkorådets ordförande Jan-Olof Källström framförde varma tack till all personal och alla ideella som så nyskapande fyller coronatiden med verksamhet.

Som förr i tiden samlades ledamöterna sedan till samspråk på kyrkbacken. Här serverades varmkorv och diskussionens vågor gick höga om folkkyrkan som inte ställer in utan ställer om sin verksamhet under pandemin.