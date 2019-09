Insänt: Konferens om elitidrott och studier genomförd i Falun

Den 18-20 september samlades nätverket European Athletes as Students (EAS) i Falun för en konferens om elitidrott och studier. Årets tema för konferensen var ”Back to their future” och syftar på att det var med elitidrottande studenters bästa i åtanke som nätverket startade 2004 i Falun.

Konferensen var lyckad och förutom intressanta diskussioner blev deltagarna välkomnade av kommunalrådet Joakim Storck och chefen på Dalarnas Idrottsförbund, Peter Berglund. De fick även en guidad tur i VM-muséet i stora hoppbacken på Lugnet och även en uppskattad kväll på Magasinet där en stipendieutdelningen ägde rum. Till konferensen kom deltagare från 20 olika länder för att diskutera hur lärosäten både på gymnasienivå och högre utbildning kan utveckla möjligheterna för att kombinera studier samtidigt som de har en elitidrottskarriär, säger projektledaren för konferensen Marit Stub Nybelius.

Fokus för nätverket EAS ligger på dubbla karriärer.

– Dubbla karriärer är mycket viktigt för att elitidrottare ska kunna utbilda sig under deras elitidrottskarriärer och ha något att falla tillbaka på efter att idrottskarriären avslutats.

På Magasinet den 19 september delades Bengt Nybelius stipendium ut som instiftades 2013 av EAS till minnet av Bengt Nybelius. Bengt Nybelius som var en av upphovsmännen till EAS. Årets stipendiemottagare var Masar Gajak från Pristina i Kosovo.