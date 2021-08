INSÄNDARSVAR: Visit Dalarna har en viktig roll – 1,4 miljoner besökare per år

Med anledning av insändare från Per Sillén respektive Andreas Ulanowsky önskar Visit Dalarna förtydliga informationen kring evenemang.

Det är korrekt som Andreas Ulanowsky skriver att informationssökning idag, till mycket stor del, sker digitalt. Det är därför viktigt att Dalarnas besöksnäring har en väl utvecklad digital synlighet och här spelar Visit Dalarnas digitala skyltfönster, visitdalarna.se, en viktig roll.

Det är många som söker information via visitdalarna.se, antalet besökare ligger idag på 1,4 miljoner besökare per år. På visitdalarna.se finns en evenemangskalender i vilken Dalarnas evenemang presenteras. Kalendern bygger på att arrangörer lämnar in information för att synas och är, under ett år utan restriktioner, en av visitdalarna.se mest besökta sidor. Dalhalla är en stor reseanledning till att besöka Dalarna, därför finns deras evenemang naturligtvis presenterade i evenemangskalendern.

Dalhalla är en viktig profilbärare i marknadsföringen av Dalarna och finns presenterad även i andra sammanhang. Besökare erbjuds idag personlig service både via telefon-och digitala kanaler hos Visit Dalarnas bemannade Contact Center. Man kan även besöka en av Dalarnas 80 Infopoints, från Avesta i söder till Grövelsjön i norr, där man erbjuds ett gott värdskap, personlig service och får tips på evenemang och besöksmål från lokalt kunniga aktörer.

Malin A Gahns, chef Affärsstöd och Besöksservice, Visit Dalarna