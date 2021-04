INSÄNDARSVAR: Varför förnekar ni säkerhetsriskerna vid Dammyran?

Svar till Jan Bohman och Ronny Beyer. Ni påstår märkligt nog att barnen inte kommer att behöva korsa den planerade bilvägen när de går till och från Dammyran, eftersom de istället kommer, som ni så fint uttrycker det, passera bilvägen via den "anpassade passagen".

Men vad är egentligen er anpassade passage för något? Och vad skulle skillnaden vara att passera över bilvägen mot att korsa den, menar ni? Det förklarar ni märkligt nog inte. Ni skriver att passagen ska ske i samma nivå som bilvägen, men mer än så berättar ni inte. Så vi får väl ta och gissa att den anpassade passagen är ett farthinder, eller en refug, eller kanske ett avsmalnande vägparti? Oavsett vad det än är så förändrar det inte faktumet att barnen ändå måste ta sig över bilvägen till fots på något sätt, d.v.s. korsa bilvägen. Erkänn detta faktum. Att barnen blir tvungna att behöva korsa den planerade bilvägen med hela 30 000 nya bilrörelser per år och som sånär är lika bred som övriga Skräddarbacksvägen, vill ni såklart inte säga rakt ut till allmänheten. För ni vill ju till varje pris se till att bilvägen byggs. Sedan skriver ni något som är ännu mer anmärkningsvärt när ni påstår att det inte är farligare att korsa den trafikerade bilvägen till fots jämfört med vad det skulle vara att gå under bilvägen via en viadukt. Varför förnekar ni säkerhetsriskerna?

Jan, håll ditt ord och ta dialogen med oss som du lovade i höstas. Vi måste gemensamt lösa detta på bästa sätt utifrån barnens perspektiv.

Linnea Andersson