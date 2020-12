INSÄNDARSVAR: "Förskolan i Borlänge ska fungera – oavsett om föräldrarna jobbar dagtid eller skift"

Svar till på insändare Rätt till förskola i Borlänge från signaturen ”Skönt att min kommunalskatt går till en annan kommun!” den 2/11

Jag blev konfunderad när jag läste insändaren som påstår att man som skiftarbetare i Borlänge inte får ha sina barn på förskolan samma dag som man ska jobba natt. Några sådana signaler eller konkreta fall har hittills varken nått bildningsförvaltningen eller mig som politiker.

I Borlänges förskolereglemente står det tydligt att dagen efter vårdnadshavares nattarbete har barnet rätt till minst sex timmars närvarotid. Schema över vistelsetider utifrån föräldrarnas arbetstider lämnas in till förskolan som alltid har gjorts. När vi under förra mandatperioden skulle revidera förskolereglementet diskuterades skiftarbetares villkor politiskt en hel del, bl a barnens vistelsetider och vårdnadshavarnas skifttider överhuvudtaget. Men vi diskuterade också att barnen till skiftarbetande föräldrar får en osammanhängande vistelsetid på förskolan om barnen är hemma den period skiftarbetande förälder är hemma. Borlänge kommun införde därför 2017, i total politisk enighet, en utökning av vistelsetid. Detta i form av att barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov i samråd med förskolerektor. Detta utifrån att barnen ska ha möjlighet till en mer sammanhängande pedagogisk verksamhet men även utifrån att det ska fungera med vila och återhämtning för skiftarbetande föräldrar. Därför känns exemplet i insändaren främmande eftersom vi har en högre ambition än i många andra kommuner.

Politiskt har vi tidigare således utökat möjligheterna för skiftarbetares barn att få vara mer med sina kompisar på förskolan. Genom åren har den största frågan varit huruvida man skulle få ha barnen på förskolan efter att man har jobbat natt. Det har vi också därför infört tydliga regler för. Några signaler eller konkreta fall om att man hindras ha sitt barn på förskolan samma dag som man kliver på sitt nattskift har inte nått bildningsförvaltningen eller mig som ordförande men vi vill gärna veta om detta upplevs som ett problem.

Om det är så att vi har borlängebor som upplever problem med att reglementet inte följs eller att dialogen inte fungerar så vill vi gärna att ni kontaktar oss. Ni får gärna höra av er till mig eller till någon av våra skolchefer så att vi har möjlighet att diskutera frågan med våra förskolerektorer för att kunna förbättra vår verksamhet. Vi har en mycket bra förskola i Borlänge och för oss i barn- och utbildningsnämnden är det en självklarhet att förskolan ska vara en bra pedagogisk verksamhet samtidigt som den ska funka så bra som möjligt med vårdnadshavarnas arbetstider, oavsett om man arbetar dagtid eller skift. Det är också anledningen till att vi har en utbyggd och mycket bra dygnet-runtomsorg i Borlänge kommun.

Monica Lundin (L)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden Borlänge kommun