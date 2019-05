Insändare: Viktigt ur demokratisynpunkt att kommunens revisorer informerar

Om det är vid något tillfälle kommunens revisorer har en i kommunallagen stadgad yttranderätt – jag skulle säga yttrandeplikt – så är det vid behandlingen av revisionsberättelsen. Jag har själv medverkat till att denna viktiga regel kommit in i lagen. Syftet är ju, att revisorerna inför sina uppdragsgivare – kommunfullmäktige och ytterst allmänheten – ska informera och redovisa granskningsarbetet under året. Plus motiveringen för ett eventuellt förslag om vägrad ansvarsfrihet.

Det är ur kommundemokratisk synpunkt viktigt, att det jag här nämner inte förfuskas medvetet eller – kanske till och med – på grund av okunnighet i fullmäktiges presidium. Och ”svaga” revisorer som inte orkar hålla på sin i kommunallagen grundade rätt.

Jag vet inte om besvärstiden för beslutet om ansvarsprövningen redan har gått ut. Skulle det fortfarande vara möjligt att hinna överklaga beslutet i ansvarsfrågan på grund av felaktig handläggning, är jag – som ”gammal” särskild ledamot i kommunala mål i Förvaltningsrätten i Falun - övertygad om att beslutet kommer att upphävas. Det är så tråkigt med detta ”förfuskande” av vårt demokratiska kontrollinstrument.

Lars Munters

tid. vd Kommunförbundets Rev.avd/ Komrev AB