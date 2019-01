Insändare: Vem har rätt fokus?

I anslutning till Jens Runnbergs krönika (FK den 28/1) vill jag framföra några synpunkter.

Det är väl så att kandidaterna för respektive politiska partier kandiderar för att de anser sig kunna föra en bättre politik än den rådande. Förhoppningsvis gällde det även moderaterna i Falun. Trots att M fick 22,1 procent av rösterna och C endast 14,8 procent fick C tillsätta Joakim Storck som ordförande i kommunstyrelsen. Ett klart svek mot moderaternas väljare.

Jens Runnberg framhåller i sin krönika att ett skäl för att tillsätta Storck var bland annat hans politiska erfarenhet. Den relativt korta tid Storck har verkat, som förtroendevald i Falun, kan inte anses vara speciellt lyckad. Under föregående mandatperiod samarbetade och regerade C med S och MP i kommunen. Lokalpolitiken under den tiden var närmast ett fiasko och Joakim Storck, C, var i hög grad delaktig i detta. Man undrar om det kan vara så att C ställt ultimativa krav för att få posten som kommunstyrelsens ordförande? Steget till fortsatt samarbete med S och MP (med stöd av V) var nog inte långt för C. Den minnesgode kommer säkert ihåg centerns uttalande (DT 23/2 -18) "Vi kommer inte att samarbeta med Vänsterpartiet då dess tydligt socialistiska politik står i strid med Centerpartiets grundläggande värderingar".

Alla vet, att nu styrs Falun av C, M, L, FAP och KD med Vänsterpartiets stöd. Vi ingår i en så kallad valteknisk samverkan. Det innebär att V får inflytande i nämnder och styrelser. Gruppledaren för V har sagt i ett uttalande "vi har varit beroende av att träffa någon att samarbeta med för att komma in i nämnder och styrelser och kunna agera politiskt". Centerns uttalande mot samarbete med V visar vilket fladdrigt parti C egentligen är. Onekligen har förtroendet för vissa politiker fått sig en törn.

Ulf Elgemyr, borgerlig väljare

SVAR DIREKT:

Det skulle förvåna mycket om inte C i Falun gjorde det mesta av sin vågmästarställning i Faluns ”regeringsförhandlingar”. Samtidigt inger ju M i Falun inget större förtroende vad gäller ledarskapet. Det är inte tydligare än att M lanserar ett namn (Veronica Zetterberg) som får väljarnas mandat, för att sedan ta tillbaka frågan till den interna partidemokratin och därefter landa i ett helt annat toppnamn! Därför är det följdriktigt att M intar en mer tillbakadragen politisk roll och att den mer erfarne Joakim Storck leder kommunstyrelsens arbete. Och borde inte du som partigrundare se till att Falupartiet helt går upp i något annat blått parti?

Jens Runnberg

Politisk redaktör