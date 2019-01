Insändare: Varför samla på sig rostiga åkdon som i slutändan bara blir stående?

Vill först tacka Mr.155 för en bra insändare i Mora Tidning – det är verkligen på tiden att någonting görs i denna fråga.

Att ha en hobby och ett intresse är ju bra, men varför samla på sig så många mer eller mindre rostiga åkdon som i slutändan bara blir stående? Det är dessutom en miljöfråga. Vid samtal med miljökontoret på Mora kommun blir svaret att man ska tala med den person, som äger dessa bilar – ansvaret för denna miljöfråga kan inte ligga på privatpersoner. Det finns en miljölag och en lag om nedskräpning, dessa lagar verkar ju tämligen tandlösa – eftersom att ingenting görs åt detta. Var är ansvaret hos Mora kommun?

I ett tidigare nummer av ”Masen” kunde man läsa att ”Mora är sina byar”. Det menades nog något vackrare än skrotupplag? Troligen ser det ut så här i de flesta av våra byar. Inbillar man sig att om man flyttar till en by så kan man husera vad vad som helst på sin tomt? Kan det bero på att inflyttade personer inte har samma känsla för denna by, som de som har bott där i åratal? Om inte, så borde de åtminstone bo in sig, prata med byns innevånare och på det sättet lära sig om byns kultur.

När det gäller grannar, undviker de flesta från att säga något, då man inte vill stöta sig med någon. Det vore bra med ytterligare insändare från flera byar i den här frågan.

