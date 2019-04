Insändare: Stoppa nedmonteringen av skolan i Mora kommun!

För- och grundskolenämnden (FOG) i Mora kommun har den 4 april beslutat att handlingsplaner ska upprättas för att nå ekonomi i balans 2020. Det låter positivt. Men vad betyder det?

Flera av grundskolorna är drabbade men för båda högstadieskolorna innebär det att totalt 30 tjänster ska sparas in. De flesta tjänsterna är personal som arbetar med stöd i någon form. Några tjänster sparas in genom att klasserna ska innehålla cirka 30 elever. De sista tjänsterna sparas in genom att lärarna ska undervisa fler klasser.

Effekten av att göra klasserna större och att varje lärare undervisar fler klasser är att många lärare ska sätta cirka 50 procent fler betyg varje läsår. En stor mängd bedömningar ligger bakom varje betyg. Samtidigt minskas lärarnas planeringstid med 2 timmar eller mer per vecka. En minskning på cirka 20 procent, beroende på hur mycket ställtid som finns i schemat.

Lärarna förväntas prestera 50 procent mer på 20 procent mindre tid.

Eleverna förväntas höja sina resultat, enligt kommunplanen, trots att lärartiden per elev minskas med cirka 30 procent i klassrummet och nästan allt stöd försvinner.

Vad detta betyder för våra ungdomar tror jag att ni förstår.

I början av maj ska planerna presenteras för FOG i Mora och då fattas slutgiltigt beslut om beskrivningen ovan blir verklighet i höst. Tyvärr verkar det så.

Vill du se en annan lösning – hjälp då till att påverka våra politiker till att göra kloka och långsiktiga beslut för våra ungdomars bästa. De är vår framtid!

Högstadieläraren som snart inte orkar mer