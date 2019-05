Insändare: Sluta ödsla energi på att klaga på bensinpriset

Svar till ”Drivmedelspriset” och ”Tänkvärt” (27/5) i FK/DT: Mina herrar, ni rör bara till det och gör problemen etter värre!

Nu är bensinpriset på väg neråt igen. Ni glömmer att andra faktorer än skatten påverkar priset. Sluta ödsla energi på dessa meningslösa stormanlopp mot bensinpriset!

Vi borde alla lära oss att som individer planera bättre. Själv började jag köra hybridbil (el + bensin) strax efter millennieskiftet. Under 17 år har jag sparat in nära hälften av den bensin jag skulle ha förbrukat annars. Ett plus för klimatet och plånboken!

Beräkna hur mycket bilåkandet totalt kostar/mil. Ni kommer lätt upp i 100 000 kronor eller mer på något år. Planera, spara, köp sedan en hybrid, elhybrid eller elbil. Håller mycket längre än de konventionella plåtlådorna. Begagnade finns också, min lär rulla 40 000 mil.

Låna? Lär er planera. Jag är medlem i en alternativ bank sedan snart 40 år. Lån till ingen eller mycket låg ränta. Men staten borde förstås också planera och lyssna till redan lagda förslag om återföring av energiskattepengar till landsbygdsbefolkningen. (”Alaskamodellen” och liknande).

Jag lärde mig tidigt planera mitt liv. Sådant behövs som bidrag till klimatkrisens lösning.

Erik Eriksson

Med i Fridays for Future