Insändare: LIF måste agera nu

Leksands IF nu måste föreningen förändra omgående. Lifs nya general manager har absolut inte tid att vänta på förändringar. Laget saknar en pp-back av rang måste in en ny nu. Man har för små backar och måste få in en stor stor rörlig back omgående. Center sidan har tappat enormt, vad har hänt med L. Persson och Rundqvist? Immo har inget självförtroende mm. Efter fem raka förluster så måste L. Carlsson gå, liksom den alltför för loja J. Nilsen. Med den forwardsbesättningen måste man få ut betydligt mer. Lif täckte tre skott idag och det säger mycket om inställningen tyvärr. Publiken sviker nu som ett svar på att man får ut Max 75% av sitt spel och fart. Och det ger en betydligt sämre ekonomi. Agera Nu...

Fd elitspelare