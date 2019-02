Insändare: Hatten av för alla som ryckte in vid skogsbränderna och slet för vår bygd

Jag kan bara lyfta på hatten till alla de brandmän/kvinnor och frivilliga som jobbade natt och dag med de värsta bränder som härjat svenska skogar.

Om man ser efteråt vilka grejor de hade till förfogande, är det nästan som när våra förfäder anlade järnvägen vägen i landet, korp, spett och skottkärra och ett jävlar anamma. Läser Jan-Åke Björklunds utredning av de 7000 bränder som härjade i landet 2018. Han skriver att kommunerna ska gå samman till beredskap – enligt min mening är det Sveriges regerings ansvar att se till att Brandförsvaret ska vara utrustade med alla de redskap och tillbehör som behövs. Alla kommuner kan inte tvingas köpa upp detta materiel själva, men om Sverige känner hot från något land från öst, då ska Svenska försvaret vara rustat till fingertopparna.

Men tillbaka till sommarens bränder – då fick vi ringa in andra helikoptrar eftersom Svenska försvarets nya inte hade någon vajer under, så de inte kunde ha någon vattenpåse under. Vi behöver flygplan och helikoptrar för att kunna släcka svåra bränder, det är mer viktigt än att vi ska ha Jas Gripen, Viggen till att försvara Sverige med. Vi har korp, spett och skottkärror.

Ska inrikesministern Mikael Damberg inte ta det här på allvar, han var väl ut på fältet under sommarens bränder? Jag tycker inte det ska klandras, vad alla dessa människor ställde upp och gjorde för vår bygd – alla brandmän från andra länder var väldigt imponerade av att folket ställde upp gratis och offrade sin ledighet för att försöka stoppa naturens starka hand.

Om Sveriges regering ställer upp och köper in de redskap som behövs, så nog ordnar vi även det.

Ronny Backäng