Insändare: Ge leksingarna en rimlig chans – förläng granskningstiden för planförslaget

Vi som undertecknat detta förslag yrkar att fönstret för utställningen av detaljplaneförslaget gällande höghus vid södra brofästet för granskning, förlängs till 31 augusti. För att leksingarna skall få en rimlig möjlighet att ta ställning till planförslaget behövs mer tid än juni månad. Dessutom är denna månad full av andra engagemang som har att göra med examina, skolavslutningar, midsommarfirande och semesterstart. Skälen är följande:

1. Det är ett av de mest kritiserade planförslagen någonsin i Leksand

2. Viktiga demokratiska processer bör inte förläggas under juni månads alla familjeaktiviteter

3. Att förlänga processen i två månader har ingen praktisk eller ekonomisk betydelse för kommunens planering eftersom husen minst skall stå i 100 år framåt.

Under utställningstiden har alla som under samrådet lämnat in yttranden (flera hundra personer), och som inte fått sina yttranden tillgodosedda, möjlighet att komma med förändrade och förbättrade förslag. Om man vill överklaga sker det genom att skriftligt meddela detta till kommunen som är skyldig att vidarebefordra detta till Förvaltningsrätten.

Att inte flytta fram slutdatumet för utställningen till åtminstone 31 augusti vore att ge signalen att Leksands kommun vill ha så få överklaganden som möjligt. Att se positivt på vårt förslag skulle vara en positiv signal om att Leksands kommun vill ha en mer levande demokrati där leksingarnas synpunkter kan göra byggandet i övrigt än mer uppskattat.

