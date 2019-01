Insändare: Fisande kor fyller trots allt en funktion...

Enligt en rapport av IVL, Svenska Miljöinstitutet för Energimyndighetens och Trafikverkets räkning är batteritillverkningen så pass energikrävande att elbilens klimatnytta till stor del försvinner. Vid en jämförelse mellan en Mercedes 300 diesel och en Tesla så kan Mercan köra 14500–19500 mil innan den släppt ut lika mycket koldioxid som Teslans batteri släppt ut vid tillverkning.

I en artikel i DT angående de nya serverhallarna så beskrivs att världens samlade IT-teknologi släpper ut mer koldioxid än all flygtrafik och dataanvändningen ökar mer. Röda Korsets magasin rapporterar att världens totala textilproduktion släpper ut mer koldioxid per år än all flyg- och båttrafik tillsammans.

Gällande våra fisande kor så fyller de trots allt en funktion i kretsloppet, påverkan är enligt vissa forskare överdriven. Men Miljöpartiet har i sin enfaldiga ”Symbolpolitik” utsett Dieselfordon, fisande kor och flygtrafiken till de värsta miljöbovar vi har. Fakta säger något annat.

Göran