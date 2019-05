Insändare: Ett starkt och tryggt land börjar med en stark arbetsmarknad och en bra integration

Ett starkt och tryggt land, börjar med en stark arbetsmarknad och en bra integration. Sverige tog emot flest asylsökande per capita i hela EU under 2015. Vad är det då som lockar så många flyktingar och migranter, att ta sig just hit till Sverige? Politiker och företrädare för Migrationsverket talar i svepande ordalag om att Sverige är ett bra land att söka asyl i och att asylsökarna redan har ett nätverk här. En tungt vägande men nedtystad anledning till den stora asylinvandringen är den mängd av bidrag som Sverige betalar ut, som Sveriges skattebetalare jobbat ihop till. Därför vill vi moderater ha ett bidragstak.

Men, det som bekymrat mig mest är att det i Sverige är lagligt att vara med i terrororganisationer som IS, Al Quaida, Al Shabab etcetera. Jo, det är sant. Man kan åka till Syrien och gå med i IS och om Sveriges rättsväsende inte kan hitta fysiska bevis på att personen har stridit, mördat och lemlästat oskyldiga människor, så kan den personen återvända ”hem” till Sverige utan problem som om den varit på en solsemester. Detta är en riktig fara för Sverige och för de flyktingar som kommit hit för att undslippa terror. Just nu, så är jag orolig för Sverige på grund av dessa IS-terrorister som kommer befinna sig här, på våra gator och i affären…

Vi moderater vill bidra till ett samhälle där människor kan röra sig fritt, när som helst och var som helst. 26 maj är det EU-val, glöm inte att rösta rätt och inte rött.

Fesal Alyas, (M) i Borlänge