Insändare: Det är dags att införa ”Stakvasan”

Som uppvuxen i Mora har jag ”Vasaloppet i blodet”. Vasalöpare bodde i våra klassrum i Strandens skola (Rosa huset) under 50-talet. Vi barn blev lediga på Vasaloppsmåndagen. Då åkte vi ofta spåret baklänges och fick överblivna bullar och blåbärssoppa i Eldris. Min far spårade Vasaloppsspåret med skidor under många år. Jag har under åren åkt med gäster till starten i Sälen och följt såväl tätens som bekantas äventyr i spåren.

Under senare år har vi sett hur diagonalstilen ersatts av stakning på enbart glidvallade skidor. Resultatet har blivit stakning, klungåkning och masspurt. Någon enstaka utbrytare har kommit iväg, men fångats in innan det blivit skarpt läge. Ofta av jagande lagåkare. I år fick vi se hur lagtävlingen utvecklats när Gula laget gick fram med en grupp åkare som bromsade klungan medan en ”stjärna” drog iväg och vann.

Det är tråkigt att se den utvecklingen. Jag vill se Vasaloppet som en individuell sport genomföras med klassisk teknik.

För många år sedan förbjöds skatetekniken i Vasaloppet och fick ett eget lopp, Skatevasan. Vasaloppet skulle förbli en klassisk tävling i klassisk stil, menade arrangörerna. Nu står vi åter inför ett teknikskifte.

Mitt förslag är att genomföra Vasaloppet första söndagen i mars i klassisk stil på skidor vallade med fäste. Det är lätt att kolla under skidorna vid målgång.

Inför ännu ett lopp, ”Stakvasan”, som får sin plats under Vasaloppsveckan, på samma sätt som en gång Sketevasan fick.

Skidåkare