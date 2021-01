INSÄNDARE: Viruset förnekar oss att vara mänskliga

Det är nog många som klättrar på väggarna nu. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska jobba hemma, om man kan, medan vårdpersonalen tar sig till sina arbetsplatser med insikt om att de med stor sannolikhet kommer att smittas av det nya coronaviruset.

Visiren och andningsmaskerna hör till vardag. Sjuksköterskor och läkare skickas till fronten dag som natt.

Ni ska ha stort tack, säger statsministern.

Utmaningarna under de senaste månaderna har varit de svåraste som vi kanske någon utstått i modern tid. All vårdpersonal ställer upp och jobbar där det bäst behövs just nu.

Många är oroliga inför vad framtiden har att ge oss. Vi kommer bli utsatta för fortsatta utmaningar som vi alla kommer påverkas av både på jobbet och privat. Oavsett vad måste vi tro på en bättre framtid och att vi bekämpar pandemin tillsammans på bästa sätt.

Ingen vet hur länge isoleringen kommer att pågå. Det gäller att behålla fattningen så länge det går. Att umgås med sin familj dygnets alla vakna timmar är ändå bättre än att vara ensam.

Äldre ska inte gå ut, annat än på en promenad. De ska inte träffa vänner, absolut inte barnbarn, och helst inte ens gå till mataffären själva. Det bästa är om någon kan handla åt dem, och inte ens ringa på, utan ställa kassen utanför dörren sedan gå därifrån innan dörren öppnas, för att minimera risken för mänsklig kontakt.

Är man ung och frisk kan man möjligtvis träffa en vän på minst två meters avstånd.

Ensamheten är så klart värst för de som drabbats av sjukdomen. De som måste ligga inne på IVA. Anhöriga får inte hälsa på, av smittoskäl. Människor som kämpar för sitt liv får göra det utan närvaro av nära och kära. Människor dör ensamma.

Viruset, som inte ens räknas som levande materia, kraschar börser och orsakar massdöd. Och det förnekar oss att vara mänskliga. För att vara mänsklig betyder att bry sig om andra, känna empati.

Samtidigt som möjligheterna med digitalisering är närmast oändliga, är det fortfarande många människor som saknar såväl utrustning som kunskaper.

Det finns alltid möjligheter att skapa kontakt, även när de digitala lösningarna inte fungerar för alla. Telefonsamtal eller ett digitalt möte kan betyda väldigt mycket.

Det är nu vi måste visa varandra värme och bjuda in alla, att hålla i och hålla ut är viktigt, men glöm inte också att hålla kontakt med dina nära och kära.

/Katarina Andersson