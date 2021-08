INSÄNDARE: Vi sliter som djur på Falu lasarett

Jag har väldens bästa jobb. Jag har möjlighet i dem flesta fall att få människor att må bättre i samarbete med mina kollegor. Jag kan dela sorg med mina kollegor och vi kan stötta varandra. Vi har förståelse uppifrån dem som styr. Ja, det är åtminstone det jag skulle vilja vara sant.

Jag och mina kollegor har kämpat oss genom åratal av neddragningar, pandemi och nu en sommar med neddragningar värre en någonsin. Vad förväntas av oss? Ska vi klara denna uppgift oavsett hur begränsade vi blir, utan personal och utan vårdplatser? Just nu spelar Region Dalarna rysk roulett med dalarnas befolkning, om det inte ska fungera en liten stund till. Vi på golvet ser ingen av er höjdare nere hos oss. Ett studiebesök och en titt med ett lyssnade öra till hands hade varit uppskattat. Vi flaggar på golvet för att detta inte går, från alla kategorier. Vi får höra om bakjours möten utan resultat. Vi på akuten hör inget om förståelsen.

Igår var en sådan dag när jag verkligen kände att nu slänger jag in handduken. Under alla mina år har jag väntat på en förändring, att bli sedd på golvet. Att någon skulle komma ner och ta oss på allvar, vi som befinner oss på plan 01, en våning som egentligen är under jord. Det är nog där många av oss känner oss vilket vi säkert delar med andra inte bara på Falu lasarett utan även i övriga Sverige. Vi har patienter i korridorerna vi inte hinner träffa under ett pass, som vi inte hinner smärtlindra eller trösta. Ja, idag kommer det faktiskt tårar ner för kinden.

Detta går inte längre. Vi vill inte skicka hem patienter som inte klarar sig. Vi vill gå stolta till jobbet och känna att vi gör något bra. Att vi kan erbjuda människor i nöd en hjälpande hand och trygghet. Att få bli sedda. Snälla hjälp oss, jag orkar inte ens vara arg och besviken längre.

SKK