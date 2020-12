INSÄNDARE: Vi kämpar för er skull

På våran avdelning så har vi människor som är smittade med covid 19, dementa, psykisk sjuka samt äldre med andra funktionshinder. Jag och mina arbetskamrater skyndar oss så gott vi kan för att alla på avdelningen ska må bra och få den vård de ska ha.

Tänk dig att du är på väg in på ett rum. Jag ska dra på förkläde, munskydd, visir, handskar och skoskydd, precis när jag ska gå in så larmar det på ett annat rum som vill ha min hjälp. Skyndar mig in, gör omvårdnadsarbetet, skyndar mig att ta av all utrustning, sprita visir, tvätta händer, sprita händerna. Nu, skynda sig in på nästa rum.

Upprepar detta moment många gånger under en dag. Covid-19 patienter som ska ha syrgas för att de inte får luft. På med all utrustning, ta temp, saturation, ändra läge på dem i sängen och så vidare medan jag hör ifrån andra rummet att någon ropar efter min hjälp.

Alla vill ha min hjälp, min uppmärksamhet. Men tillräckligt blir det aldrig. Det jag är otroligt tacksam för är mina underbara arbetskamrater. Vi stöttar varandra och försöker se någon glädje i detta mörker. Alla gör vi så gott vi kan. Vi tar hand om er bror, era föräldrar, er faster. Vi försöker ge dem omtanke, kärlek, umgänge, men tiden är knapp.

Detta är våran vardag. Varje minut, varje timme.

Snälla alla människor där ute. Håll avstånd och visa hänsyn till varandra! Håll i och håll ut! Så hoppas vi att vi snart får umgås med varandra igen.

En kämpande undersköterska