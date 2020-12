INSÄNDARE: Verkliga skäl att bevara Dalaflyget och Mora flygplats.

Svar på insändaren: Skattepengar ska inte gå till charterflyg infört 2020-12-02 i MT.

Insändarens huvudtema är att skattepengar inte ska gå till charterflyg och det kan man i princip hålla med om. Sedan tar man upp Sälens flygplats som kostar 680 miljoner kronor och skattemedel utgör 260 miljoner kronor och ytterligare skattemedel på ca 60-130 miljoner kronor för en väganslutning. Driften kostar cirka 22 miljoner kronor per år och beräknade förluster under 10 år är ca 60 miljoner kronor. Vad detta slutar vet ingen, men sannolikt får staten skjuta till medel under kommande år. Detta rimmar illa med insändarnas åsikter.

Jag redovisade i en insändare 2020-11-16 bland annat Trafikverkets rapport om översyn av de Svenska beredskapsflygplatserna. Av rapporten framgår att det finns starka skäl för att ge statligt stöd åt Mora flygplats som beredskapsflygplats och bas för flyg för sjukvårdstransporter, räddningstjänst, skogsbrandflyg, totalförsvaret, med mera. Vad resultatet blir får vi se efter en politisk behandling.

Charterflyg har för Mora flygplats ingen betydelse då det inte förekommer alls. Däremot är trafikplikt nödvändig för att tillgodose industrins resebehov. Insändarna hävdar att tågförbindelserna med Arlanda är goda. Dom är inte goda, snarare tidtabellsoberoende, det vill säga går det så går det. Det finns således många skäl för att behålla Dalaflyget och Mora flygplats istället för att ensidigt tala om dalfolkets skattebörda på grund av flygplatsernas kostnad. En flygplats är en del av samhällets infrastruktur och ska värderas utifrån samhällsnyttan.

Tommy Wirén, Vice ordförande i Frivilliga Flygkårens kårsstyrelse