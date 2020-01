INSÄNDARE: Var stannar bussen?

På nyårsdagen skulle jag möta mitt barnbarn som kom med Masexpressen.

Jag gick och tittade på alla skärmar som visade avgående tider ingen gate visade någon ankommande tid. Jag kollade en gång till gick sedan ut till en sönderslagen busskur, där stod det inget heller.

Då ser jag bussen åka in och stanna på gaten längst in. Jag gick in, det tar ju en liten stund, och där fanns en förvirrad tjej som inte såg någon farmor.

Jag frågade chauffören om det inte brukar stå ankomst i tv-skärmarna, han sa nej och visste inte varför.

Dålig service, vem det nu är som uppdaterar. Var stannar bussen när hon ska åka tillbaka?

Farmor Britta