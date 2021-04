INSÄNDARE: Vägen får inte byggas

Svar till Proportioner som påstår att Skräddarbacksvägen inte är den största trafikfaran. Borlänge Tidning 16 april 2021.

Jag håller inte med dig. Men om vi leker med tanken och säger att du har en poäng så skulle faktum ändå kvarstå att bilvägen är så pass trafikfarlig för barnen att den oavsett vad ändå måste avstås från att byggas. Dessutom kan bilvägen bli ännu farligare om flera hundra villor ytterligare byggs ovanför Dammyran såsom skisserna visar. Kommunen törs inte garantera att dessa hundratals villor inte byggs på sikt, så vi måste ha med det i beräkningarna.

Tänk också på följande, om det enbart handlade om att bygga de 20 villorna och aldrig några fler, varför vill kommunen i sådana fall satsa på att låta bygga en bilväg som är överdimensionerad att klara nästan 1000 nya hushåll? Det är inte rimligt att kommunen hux flux råkar välja att bygga en så stor bilväg utan anledning. Därför ska vi räkna med att kommunen har större tankar om betydligt fler villor än enbart de 20.

Vill också påpeka att de bilister som svänger till höger 90 grader in på Pligg Eriks väg saktar ner sina bilar betydligt och därefter håller de en lägre hastighet. De bilister som däremot ska rakt fram in på den planerade nya vägsträckan till det nya bostadskvarteret kommer i praktiken kunna fortsätta i nästan bibehållen hastighet. Och det är precis just där som barnens oskyddade passage till fots över bilvägen kommer ske. Det är minst sagt en olämplig trafiklösning. Det är där som den största trafikfaran kommer bli.

Läraren